Конец эры заграждений: в Челябинске объявили призыв в Армию Дезаборизации

В Челябинске общественники намерены требовать демонтажа заборов после вступления в силу обновленного ГОСТа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», через две недели можно будет снести кучу пешеходных ограждений на улицах. Об этом заявил координатор инициативной группы «Челябинский урбанист» Лев Владов.

Дело в том, что с 1 апреля вступает в силу обновленный ГОСТ 52289. Согласно документу, ограждения у переходов и школ применяют только тогда, когда газон между тротуаром и дорогой меньше метра. Кроме того, в нем же указано, что вместо забора во всех случаях может быть кустарник.

«Возрадуемся и возвеселимся! Вступайте в Армию Дезаборизации, пишите обращения о демонтаже заборов вдоль газонов и ссылайтесь на пункт 8.1.29», – обращается общественник к своим единомышленникам.

Впрочем, горожане к такой перспективе относятся несколько скептически. «Думаю, теперь случится одно из двух: либо дорожники скажут, что у них и так все хорошо, потому что заборы уже стоят, и это ГОСТом не запрещено; либо распилят на демонтаже бабла больше, чем потратили на установку. Наверное, можно ставки принимать на то, какой исход вероятнее. Но новость, безусловно, хорошая», – комментирует один из участников сообщества.

С ним согласен и другой горожанин. «То есть ставить-то их все равно можно, но необязательно. По сути, ничего не меняется. Потому что запрета на установку нет, а есть только здравый смысл. А здравого смысла, как мы знаем, у нашей администрации давно нет», – отмечает челябинец.

Челябинск, Виктор Елисеев

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