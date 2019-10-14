В Челябинске анонсировали демонтаж ограждений по всему городу

Власти Челябинска решат, какие заборы городу не нужны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», врио главы Челябинска Наталья Котова поручила районным властям совместно с городским УМВД и управлением дорожного хозяйства провести ревизию барьерных ограждений на магистралях столицы Южного Урала.

«Обратите внимание на те места, где стоят эти барьерные ограждения, действительно, не на месте. Затем – в ненадлежащем виде, уже старые, всеми забытые», – сказала чиновница. По словам Котовой, как только в Челябинске закончатся работы по благоустройству, можно будет приступить к демонтажу неуместных заборов.

Напомним, на минувшей неделе вновь активизировалась дискуссия о заполонивших город дорожных ограждениях. Противники серых неэстетичных заборов в поддержку своей позиции указывают на то, что они совершенно не гарантируют челябинцев от опасности, а скорее являются еще одним фактором риска (не так давно секция такого забора травмировала челябинку после того, как машина врезалась в ограждение). Между тем, единственной официальной позицией городских властей до недавнего времени были слова вице-мэра Челябинска Владимира Алейникова о том, что подобные конструкции полностью соответствуют нормативам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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