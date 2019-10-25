В Челябинске, наконец, решили одну из наболевших проблем пешеходов

В Челябинске, наконец, услышали пешеходов и решили одну из наболевших проблем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на пешеходном переходе у ТРК «Родник» увеличили длительность зеленого сигнала светофора для тех, кто переходит улицу Северо-Крымскую.

«Друзья, мы это сделали! Нам удалось!!! Сегодня Челябинск для тысяч людей стал чуточку лучше! – написал в соцсетях депутат Калининского района Николай Ольховский. – У «Родника», где тысячи людей ежедневно переходят дорогу, с сегодняшнего дня «зелёная» светофорная фаза увеличена до 43 секунд. Больше не нужно пытаться перебежать этот переход за 18 секунд! Больше не нужно на середине дороги 70 секунд стоять на «красный» (его тоже сократили – до 56 секунд)! Полтора года назад я впервые взялся за решение городской проблемы, от которой страдал лично. И вот сегодня реальность изменилась в лучшую сторону. Я счастлив!»

Эти изменения уже вызвали недовольство автомобилистов, которые заявляют, что из-за поблажек для пешеходов на работу будут опаздывать все, кто утром едете по улице Труда. Проблемы людей, вынужденных перемешаться на своих двоих, их совершенно не волнуют.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 25.10.19

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