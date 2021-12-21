В Челябинске начали отказываться от решений, обеспечивающих приоритет общественного транспорта

В Челябинске решили отказаться от нескольких решений, призванных обеспечить приоритет движению общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сразу на двух участках городских магистралей городские власти скорректировали свою позицию по организации дорожного движения, вызвавшую резкую критику автомобилистов.

Так, светофор на пересечении проспекта Победы и улицы Мологвардейцев на северо-западе областного центра, переведенный на прошлой неделе в «умный» режим работы (он призван был способствовать формированию «зеленой волны», ориентируясь на движение трамваев) и спровоцировавший рост автомобильных пробок, вернули к прежней схеме.

Кроме того, под мостом, ведущим в Ленинский район, передвинули столбики, предназначенные для обособления трамвайных путей. Если раньше они не позволяли автомобилям заезжать на рельсы, то теперь их поместили между двумя трамвайными линиями: они мешают лишь делать разворот на рельсах.

Еще раньше коррективы в обособление внесли автомобилисты – начли выламывать столбики для объезда пробок по рельсам. Многие челябинцы считают, что это маршрутчики, но возможны варианты.

Отметим, если в случае светофора власти заявили о временном характере меры: по словам замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александра Егорова, такое решение принято лишь на период предновогодних пробок, окажется ли отказ от обособления трамвайной линии на въезде в Ленинский район постоянным, неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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