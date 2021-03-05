В центре Челябинска в подземном переходе рухнула мраморная облицовка

В центре Челябинска мраморные плиты рухнули на ступени подземного перехода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 5 марта в подземном переходе у площади Революции с выходом к молодежному театру. Об этом сообщил предприниматель Денис Ни.

«Надеюсь все живы, – прокомментировал он фото кусков мраморной облицовки. – Но облицовка может еще отпадать. Голову пробьет мгновенно. Дети ходят. 1:0 в пользу лоббистов надземных переходов».

В пресс-службе мэрии Челябинска сообщили, что на место падения плитки в пешеходном переходе на площади Революции выехала бригада рабочих. Все меры безопасности для пешеходов будут соблюдены, заверили чиновники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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