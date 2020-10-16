К главной площади Челябинска открыли наземный переход. Ненадолго

В Челябинске на площади Революции обустроен временный наземный переход.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в городе обустроен наземный пешеходный переход через улицу Цвиллинга от магазина «Ритм» до трамвайной остановки и площади Революции. Он будет действовать на время ремонта выходов подземного перехода.

Сутки понадобилось рабочим, чтобы установить светофор, знаки, искусственную неровность, нанести разметку и демонтировать несколько пролетов ограждения.

Часть перехода от магазина «Ритм» до трамвайной остановки – регулируемая со светофором, вторая часть от остановки до площади – нерегулируемая. Для обеспечения безопасности пешеходов со стороны проспекта Ленина обустроена искусственная неровность.

«Мера хоть и временная, но уже позитивно воспринята горожанами. Сейчас уже оптимизированы все светофоры на площади, выбран оптимальный режим, чтобы не создать заторов для автомобилистов и было удобно перейти дорогу пешеходам. Для обеспечения безопасности выполнены все мероприятия: введено ограничение скорости 40 км/ч, со стороны проспекта Ленина установлен «лежачий полицейский», чтобы автомобилисты притормаживали, также будет перенесена рекламная конструкция для обеспечения треугольника видимости», – добавил вице-мэр по городской среде Александр Егоров.

Новая схема движения уже действует. Автомобилистов просят учитывать нововведение при движении через перекресток.

Челябинск, Виктор Елисеев

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