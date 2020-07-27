В Челябинске насмерть сбили пешехода. Общественники заявляют, что виноваты власти (ФОТО)

В Челябинске на Университетской Набережной насмерть сбили пешехода. ДТП произошло сегодня утром.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД, в 8:50 у дома №59 мужчина, переходивший дорогу попал под колеса «Лексуса». После столкновения с пешеходом иномарка врезалась в бордюрный камень у нее отвалилось колесо.

В ГИБДД заявляют, что мужчина переходил дорогу в неположенном месте, однако общественники настаивают на том, что в смерти пешехода виноваты власти: ГОСТы по обустройству пешеходных переходов в жилой застройке не соблюдаются. И действительно ближайшие переходы находятся в 700 метрах (этот светофор местные жители еле выпросили у администрации, считавшей, что горожанам будет достаточно того, что расположен в еще на 600 метров дальше) от места происшествия в одну сторону от места аварии и в 500 метрах – в другую, и чтобы попасть на ближайшую к дому №59 остановку общественного транспорта, расположенную в 200 метрах по прямой, нужно сделать крюк минимум в 1,8 км, перейдя при этом 6 автомобильных полос.

Между светофорами 1,2 км и 2 остановки общественного транспорта, попасть к которым можно только в обход

«Ещё один труп. Идиотская градостроительная политика продолжает убивать челябинцев, – написал в соцсетях челябинский урбанист Лев Владов, публикуя фотографии с места ДТП. – Вначале власти построили шоссе. А потом продали землю вокруг него под застройку знакомым дельцам. Те выжали максимальное количество квадратных метров. Как тут будут жить люди – никто не подумал, а когда горожане задавали вопросы – все закрывали глаза.

Запомните: если построили жильё, всё – шоссе отменяется! Делайте переходы через каждые 200-300 метров, как это написано в ГОСТе. Хватит молиться на священную корову «пропускная способность». Дайте горожанам возможность нормально жить. Сделайте не когда-нибудь, сделайте завтра.

Я считаю, что мэр города Наталья Котова не имеет морального права проигнорировать сегодняшнюю очередную смерть. Я жду, что она поручит дорожникам создать в продолжении улицы Наркома Малышева светофорный объект – регулируемый переход, хотя бы с кнопкой. Подождать минуту лучше, чем идти в обход полтора километра. Дайте горожанам хотя бы такую возможность».

Челябинск, Павел Зварзин

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