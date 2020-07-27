«К черту такую стабильность!» Челябинский депутат заявил, что власть должна уйти в отставку (ВИДЕО)

Жители России, Челябинской области и Челябинска устали от бесполезной власти, которая не способна решать даже самые простые вопросы, не говоря уже о сложных проблемах. Если власти не хотят меняться и усердно работать над улучшением жизни общества, они должны уйти в отставку. Об этом заявил депутат Калининского района Челябинска Николай Ольховский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат обратился к власти – городской, региональной, федеральной с заявлением, что разрывает общественный договор.

«Я устал, – сказал Ольховский, – от того, что не могут заниматься работой, своей семьей, воспитанием своих детей, потому что каждую свободную секунду я должен вертеться на 360 градусов, опасаясь, что кто-то из вас или предпринимателей, которые платят вам деньги, меня обманет. Я должен следить за каждым решением, которые вырабатываются в недрах ваших администраций, чтобы в один прекрасный день, проснувшись, не увидеть в совеем дворе вместо детской площадки стройку очередной высотки.

У меня вроде бы есть полиция, суды, куча чиновников, но сносить грязные незаконные ларьки со своих газонов и тротуаров я словно должен сам на своем инвалидном кресле».

Депутат отмечает, что многие важные проблемы не решаются годами: чиновники перекладывают тонны бумаг, но не отвечают даже на простые вопросы:

«Увы, даже мне (депутату) администрация Челябинска отвечает отписками», – подчеркивает Ольховский и заявляет: «Я разрываю с вами общественный договор «власть – в обмен на стабильность». Потому что к черту такую стабильность, – заявляет Ольховский. – Я хочу новый общественный договор: «власть – в обмен на ежедневное улучшение условий жизни для меня и моих близких»! Что вы сделали сегодня? Какие результаты вашей работы сегодня сделали мою жизнь и жизнь моей семьи лучше? Какие конкретные результаты вышей работы завтра сделают мою жизнь и жизнь моей семьи лучше?

Если у вас нет четких ответов на эти вопросы, то вам лучше уйти в отставку. И как можно скорее. А я теперь готов сделать, что угодно, чтобы это стало реальностью».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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