«Челябинск, который мы заслужили…» Независимый депутат, боровшийся за благоустройство города, заявил о сложении полномочий

Независимый депутат Калининского района Николай Ольховский заявил о сложении полномочий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на выборах в райсоветы в сентябре 2019 года Ольховский стал одним из четырех несистемной оппозиции, сумевших получить депутатский мандат: в своем округе он получил 27% голосов участвовавших в выборах избирателей. Его ближайший соперник – коммунист Антон Агафонцев на брал 15%, а единоросс Илья Филонин с результатом менее 13% оказался на 4 месте. Всего на мандат в окргуе №18 претендовали 8 человек.

Став депутатом, Ольховский в первую очередь занялся улучшением городской среды. Эта работа отнимала так много времени, что ему пришлось покинуть основное место работы, а в райсоветах на освобожденной основе (то есть, получает депутатскую зарплату) работает только председатель. Некоторое время назад Ольховский попросил помощи у своих сторонников, но откликнулись немногие.

«Сегодня 12 января. Что я имею к этому дню? Мне удалось собрать пожертвования челябинцев на сумму 29 тысяч рублей ежемесячно. Этого не хватит, чтобы я мог обеспечивать себя и свою семью, – заявил сегодня депутат. – В Челябинске не нашлось организации, готовой открыто и публично поддержать мою деятельность финансово. Хотя я очень благодарен нескольким людям из совершенно разных политических лагерей, которые предлагали варианты. Но все эти варианты я посчитал не совсем честными: среди них не было открытого и публичного.



Своими руками челябинцы также не готовы поддерживать мою работу.



Сейчас город завален снегом. Остановки, пешеходные переходы и многие тротуары завалены снежными валами, которые дорожники сгребают с проезжей части. Вот видео, которое снято еще ДО последнего снегопада.



Мэрия рапортует о небывалых достижениях в уборке улиц от последствий снегопада, а у меня нет помощников, которые могли бы сделать фотографии того, насколько плохо очищаются от снега тротуары, пешеходные переходы и остановки. Я несколько раз размещал публикации с приглашением присоединиться к работе, направленной на улучшение Челябинска, и стать моим помощником. Но нас по-прежнему можно пересчитать по пальцам одной руки.



Я пытался добиться от администрации Челябинска сноса незаконных ларьков в моем районе и во всем городе. Этого невозможно добиться простыми обращениями в мэрию и прокуратуру. Работа по сносу незаконных ларьков саботируется вице-мэром по правовым вопросам Н.С. Рыльской. Я пригласил челябинцев прийти и выразить свое несогласие с этим бардаком. Обращение посмотрели 5 тысяч человек, пришли 7 человек. Четверо из них – мои друзья.





Я добился от администрации Челябинска качественного ремонта пешеходных переходов на ул. Молодогвардейцев, которые буквально изуродовал подрядчик мэрии. Произошло это в основном благодаря СМИ, активно поддержавших мое обращение к подрядчикам мэрии. А когда я просил челябинцев прийти к администрации города, чтобы поддержать мое обращение, видео посмотрели 50 000 человек, а пришли – 10.



Видимо, я борюсь не с теми проблемами, которые по-настоящему волнуют вас. Видимо, удобные пешеходные переходы и тротуары, здоровый городской бор, современный транспорт и честные выборы – это не то, что действительно нужно челябинцам.



Я стал депутатом, потому что верил, что вы хотите решить перечисленные проблемы так же сильно, как я. Я полагал, что вам просто нужен человек, который начнет активно публично работать над их решением, и у вас появится возможность объединить усилия со мной. Но я ошибся. У челябинцев другие проблемы. И вкладывать деньги и силы в мою работу вы не готовы.



Дорогие сограждане, пожалуйста, поймите меня правильно. Я не хочу жить вот в этом! И не хочу, чтобы моя семья так жила.

Но когда я выступаю против этого, вы не выходите поддержать меня.



Я слагаю полномочия вашего депутата. Это были очень содержательные 16 месяцев. Они не прошли зря. Нам многое удалось:

Спасибо за этот опыт!



P.S. Я отменяю все подписки, оформленные на данный момент. Будем считать, что теми пожертвованиями, которые вы перечислили, оплачены достигнутые в 2020 году результаты. Однако, если вы не согласны с таким предложением и перечисляли мне помощь в надежде на будущую работу, напишите сумму в личные сообщения – я верну вам деньги».

Комментируя заявление Ольховского одни благодарят его за честный поступок: «Не «продаться» – нынче очень немногие на это способны, даже не сомневаюсь, что были «покупатели» политические». Другие просят отозвать заявление: «Ты ОЧЕНЬ нужен этому городу».

А общественный помощник Ольховского Валентина Волкова обратила внимание на другую сторону ситуации: «У нас есть полностью бесполезная, карманная Челябинская городская Дума, чей спикер получает зарплату – 500 тысяч в месяц! К слову, с результатами бездумной деятельности городских парламентариев, вносивших изменения в правила застройки и землепользования мы сейчас имеем дело, отстаивая территорию городского бора! И вот от нас уходит один из немногих работающих на благо общественности депутатов – Николай Ольховский.

Человек на инвалидной коляске едва ли не в одиночку боролся с недоступной городской средой, выступал за нормальный общественный транспорт, защищал вместе с нами городской бор и делал другие полезные дела.

Челябинск, который мы заслужили?»

Челябинск, Ольга Арсентьева

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