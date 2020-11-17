Господа соврамши: администрация Челябинска не сдержала обещания восстановить пешеходные переходы на северо-западе (ВИДЕО)

Администрация Челябинска не сдержала обещания восстановить пешеходные переходы на улице Молодогвардейцев и Университетской Набережной: они по-прежнему недоступны для инвалидов.

Как уже сообщал «Новый День», привлечь внимание городских властей к безобразно проведенному ремонту на улице Молодогвардейцев неоднократно пытался депутат Калининского района Николай Ольховский. Однако ситуация не менялась.

И только когда Ольховский заявил, что лично придет в мэрию предъявить претензии руководству города, представители комитета дорожного хозяйства Челябинска назначили депутату встречу с подрядчиком. Представитель подрядчика брак признал и вместе с КДХ определил сроки «работы над ошибками» до 15 ноября. Вчера Ольховский проверил объект.

«На пешеходном переходе у дома №59 на улице Молодогвардейцев снова сделан неправильный уклон перед бордюром. И везде брошен строительный мусор! Они снова всё сделали «на отвали», – заявил Ольховский.

Депутат возмутился поведением и подрядчика, и чиновников



«24 ноября в 17:00 я снова поеду с очередным обращением в администрацию Челябинска. Если там мое обращение не примут, я прямо оттуда поеду в прокуратуру. Если ничего не изменится, я открою сбор средств на поездку в Москву в Администрацию президента лично! – пообещал Ольховский. – Я простую вещь прошу: сделать всю работу до конца и в соответствии с обязательными нормативами.



Я предлагаю всем, кого достало вот такое отношение челябинской мэрии к нам и нашему городу, принести вместе со мной свои обращения. Мэрии, видимо, плевать на федеральные законы, на нацпроекты, на прокуратуру, на журналистов. Но я не согласен, когда плюют на меня! Меня это достало».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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