Челябинцы намерены предъявить претензии мэрии по ремонту улично-дорожной сети

Жители Челябинска намерены предъявить претензии администрации города по ремонту улично-дорожной сети.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «поход на мэрию» организовывает депутат Калининского района Николай Ольховский: штурмовать здание муниципалитета никто не собирается, но люди хотят поговорить с городской властью без посредников.

«Я устал от такой «власти». Никто ничего не делает. Ни администрация Челябинска, ни прокуратура, ни партия власти, ни какая-либо другая партия. Кому писать? Федеральные органы всё спустят в Челябинск и забудут, – говорит Ольховский. – Видимо, наши права на достойную жизнь в Челябинске ни один орган власти не защищает и не собирается.

Во вторник, 3 ноября, в 14:00 я поеду в администрацию Челябинска – требовать, чтобы пешеходные переходы были восстановлены, а компания, сотворившая это, больше ни одного контракта от моего города не получила. Кому важно – присоединяйтесь. Встречаемся в 14:00 у входа в администрацию Челябинска и настаиваем на приеме у Котовой. Если не примет, пойдем к Текслеру. Мне плевать, сколько придёт людей. Если нужно, я всё буду делать в полном одиночестве! Но, надеюсь, вы понимаете, что я за вас проблемы на вашей улице решить не смогу.

P.S. В понедельник отправлю письмо в генпрокуратуру и администрацию Президента. Смысла в этом я уже почти не вижу, но ради приличия сделаю».



Ольховского поддержали активисты движения «Горожане»: «Люди, которые делают для своей страны, города, района что-то хорошее, всё чаще охвачены отчаянием. Всякий раз, когда инициативный гражданин пытается со своим предложением по улучшению процессов приблизиться к Системе, она мгновенно объявляет его либо оппозиционером, либо вовсе врагом государства, – заявили в движении. – Хотя в понятие «государства» системные шестерёнки вкладывают исключительно свои интересы, чаще всего – это контроль над финансовыми потоками.



Одной из таких золотых жил является ремонт дорожных сетей: замена асфальтового покрытия, обновление бордюров, установка светофоров и ремонт пешеходных переходов. Это всё огромные деньги. И, разумеется, что участникам таких процессов не нравится, когда кто-то несогласный с существующим «порядком» пытается контролировать расходование средств и качество выполненных работ.



Муниципальный депутат Николай Ольховский еще до своего избрания поднимал злободневную тему для многих челябинцев – это качественная доступная среда и ее обслуживание. И даже полномочия мундепа пока не дали ощутимого желаемого результата. Николай, находясь в своем статусе, обратился за помощью к горожанам. Поодиночке от этой Системы ничего годного добиться не получается».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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