«Ребята, вы дебилы!» Челябинский депутат раскритиковал мэрию и ее подрядчиков (ВИДЕО)

Депутат Калининского района Челябинска Николай Ольховский жестко раскритиковал администрацию Челябинска и нанимаемых ею подрядчиков за очередное «благоустройство».

Как уже сообщал «Новый День», Ольховский передвигается на инвалидной коляске, и часто вынужден ездить по проезжей части, уворачиваясь от машин, так как пешеходная среда в Челябинске для него непроходима. И вот в этом году благоустройство началось и на северо-западе города, где живет депутат. Однако итог можно охарактеризовать высказыванием бывшего премьер-министра РФ Виктора Черномырдина: «Хотели как лучше – получилось как всегда».

«Когда в моем округе начали ремонтировать улицу Молодогвардейцев, я надеялся, что хоть что-то хорошее произойдет и в нашем районе. Что и у нас появятся минимально благоустроенные перекрестки, и жить станет чуточку лучше, – рассказывает Ольховский. – Но в результате – вынужден писать новые обращения в прокуратуру, мэрию и СМИ. Я не понимаю, как им удается: миллионы рублей, новый асфальт, тактильная плитка, а от результата хочется волком выть!»

Видео Николая Ольховского (Vk)

В итоге Ольховский вообще лишился возможности попасть на остановку общественного транспорта, ждать автобус ему приходится на дороге, а водитель автобуса вынужден буквально втаскивать его в салон, потому что попасть даже в низкопольный автобус на коляске с уровня дороги без помощи невозможно. Как, кстати, потом и выбраться из салона.

Ольховский продемонстрировал это наглядно

Ольховский выразил надежду, что сотрудник челябинской администрации, отвечающий за благоустройство, получит такую взбучку, что у всех остальных сотрудников мэрии больше даже мысли не появлялось о возможности подписать акт выполненных работ без выезда на место и проверки каждого квадратного сантиметра.

«Я надеюсь, что прокурор нашего любимого Челябинска хотя бы на секунду отвлечется о разборок между нашими так называемыми элитами и устроит подрядчику такую проверку неэффективного и нецелевого расходования полученных бюджетных средств, чтобы все подрядчики Челябинска десять раз думали, прежде чем заявится на тендер, который они своими кривыми руками выполнить просто не в состоянии».

«Потому что иначе вы – отвратительная власть», – резюмировал Ольховский

В администрации Челябинска обещали разобраться: «Все нарушения уже заактированы, подрядчику выдано предписание на устранение. Приемка и оплата осуществляться не будет до снятия всех вопросов».

«Только, пожалуйста, сначала ямы заделайте», – ответил Ольховский.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 19.10.20

Челябинские единороссы начали «охоту на ведьм» – те уже разбежались. / Правительство Челябинской области обратило внимание на недоступность Роспотребнадзора. / Госдума в срочном порядке продлит «антиковидный» закон о детских выплатах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»