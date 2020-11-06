Прокуратура Челябинска начала проверку работ по ремонту дорог в Челябинске

Прокуратура Челябинска потребовала от главы города принять меры к надлежащему исполнению контракта по ремонту дорог.

Это стало реакцией на выступления депутата Калининского района Николая Ольховского, пришедшего вместе со сторонниками в минувший понедельник в мэрию подписать соглашение о сроках устранения нарушений, допущенных в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщал уже «Новый День», Ольховский неоднократно пытался привлечь внимание городских властей к безобразно проведенному ремонту на улице Молодогвардейцев. Однако ситуация не менялась.

Наконец, челябинец заявил, что лично придет в мэрию предъявить претензии руководству города. Его поддержали активисты движения «Горожане». Это подействовало: представители комитета дорожного хозяйства Челябинска назначили депутату встречу с подрядчиком на улице Молодогвардейцев.

Представитель подрядчика брак признал и вместе с КДХ определил сроки «работы над ошибками»: все замечания будут устранены к 15 ноября.

Соглашение должны были подписать во вторник, 3 ноября, но ни глава КДХ Ринат Кучитаров, ни представитель ООО «Дорстройгрупп» к назначенному времени ни объявились. Более того, оказалось, что мэр Наталья Котова, ушедшая на больничный из-за пневмонии, отказалась передавать кому бы то ни было право исполнения своих обязанностей, а также право подписи. По крайней мере, именно так обрисовали в городской администрации ситуацию Ольховскому, пожелавшему пообщаться с и.о. главы города (коли уж она приболела).

Конечно, лечиться и продолжать работать дистанционно – новомодный тренд среди чиновников, и почему Наталья Котова должна от него отставать? Однако, срыв подписания соглашения заставляет усомниться в способности чиновницы контролировать действия своих подчиненных «дистанционно».

В итоге Ольховский написал заявление на имя Котовой и дождался, когда его завизируют в отделе по работе с обращениями граждан.

На ответ у чиновников формально есть месяц. А вот прокуратура города уже провела проверку по публикациям СМИ о видеообращении депутата-колясочника о ненадлежащей установке плитки для слепых на перекрестках города.

«Установлено, что Комитетом дорожного хозяйства города Челябинска с ООО «Дорстройтех-лизинг» 12.05.2020 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту ул. Молодогвардейцев от пр. Победы до ул. Университетская Набережная в г. Челябинске в рамках реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. – Проверка показала, что подрядчиком работы по устройству покрытий из тротуарной плитки (тактильной) выполнены с нарушением требований ГОСТ, отсутствует занижение бортового камня относительно проезжей части (не доведено до нормативных требований)".

При этом, как отметили в прокуратуре, несмотря на истечение сроков выполнения работ по контракту, КДХ надлежащий контроль за их объемом и сроками не выполняется, приемка и оплата работ не осуществлялась, претензионная работа не ведется.

По выявленным нарушениям закона прокуратурой главе города Челябинска внесено представление, фактическое устранение нарушений поставлено на контроль.

Кроме того, прокуратурой города в настоящее время организованы проверки исполнения муниципальных контрактов по ремонту иных объектов улично-дорожной сети города Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.11.20

Челябинский бизнесмен, кинувший партнеров на 20 миллионов рублей, отправится в колонию. / В Челябинской области за сутки выявлено более 180 инфицированных коронавирусом. / Губернатор Текслер привел в Челябинскую область еще одного «своего человека». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»