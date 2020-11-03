Администрация Челябинска осталась без руководителя – подписывать важные документы некому (ФОТО, ВИДЕО)

Администрация Челябинска осталась без руководителя – подписывать важные документы некому. Об этом сегодня заявили депутату Калининского района Николаю Ольховскому, пришедшему в мэрию подписать соглашение о сроках устранения нарушений, допущенных в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ольховский неоднократно пытался привлечь внимание городских властей к безобразно проведенному ремонту на улице Молодогвардейцев. Однако ситуация не менялась.

Наконец, Ольховский заявил, что лично придет в мэрию предъявить претензии руководству города. Его поддержали активисты движения «Горожане». Это подействовало: представители комитета дорожного хозяйства Челябинска назначили депутату встречу с подрядчиком на улице Молодогвардейцев.

Представитель подрядчика брак признал и вместе с КДХ определил сроки «работы над ошибками»: все замечания будут устранены к 15 ноября.

Но присутствующих на встрече горожан это не удовлетворило

Как выяснилось, в намерениях подрядчиков и чиновников челябинцы сомневались не зря: соглашение должны были подписать сегодня в мэрии после 14 часов, но ни глава КДХ Ринат Кучитаров, ни представитель ООО «Дорстройгрупп» к назначенному времени ни объявились.

Дозвониться до них тоже не удалось.

Тогда Ольховский решил обсудить ситуацию с исполняющим обязанности главы городской администрации, поскольку Наталья Котова, как вчера было официально заявлено, находится на больничном.

Но оказалось, что в мэрии нет и.о. главы – Котова, которая «лечится и работает дистанционно», никого вместо себя не оставила и право подписи документов не делегировала. Возможно, глава никому не доверяет, хотя команду она себе подбирала сама, а, может быть, ее подчиненные решили обмануть депутата Ольховского и пришедших с ним горожан – оба варианта показательны.

В итоге Ольховский написал заявление на имя Котовой и долждался, когда его завизируют в отделе по работе с обращениям граждан.

После 15 ноября он намерен снова проинспектировать улицу Молодогвардейцев.

Кстати, Ольховский напомнил, что став главой администрации Котова инициировала создание общественной группы по дорожному ремонту, но после того как вице-мэра Алейникова отправили в отставку, о группе больше не вспоминали.

Челябинск, Светлана Намская, фото Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 03.11.20

Уникальное уральское озеро начало резко мелеть. / Программные роботы помогают решать бизнес-задачи уральским предприятиям. / И калачом не заманишь: туристы отказываются ехать в Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»