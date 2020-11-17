Вне зоны доступа: чиновники Челябинска судятся с инвалидами, не желая дать им возможности выйти из дома (ВИДЕО)

Власти Челябинска не хотят тратить деньги на обеспечение маломобильным горожанам возможности выйти из дома и платят своим юристам за то, чтобы те оставили инвалидов один на один с их проблемами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», год назад глава Челябинска Наталья Котова устроила разнос одному из своих подчиненных из-за размещения на остановках общественного транспорта комплексов, недоступных маломобильным южноуральцам.

Тогда, в начале ноября 2019 года, на тот момент еще и.о. мэра раскритиковала директора МБУ «Служба эксплуатации остановок общественного транспорта» Юрия Кожевникова из-за того, что в контракте на установку новых остановочных комплексов отсутствовало требование об обеспечении доступа к ним маломобильных граждан. Даже пригрозила увольнением.

Впоследствии Кожевникова, действительно, уволили. Но стала ли тому причиной история с остановками – уже мало кто вспомнит. Тем более что и само возглавляемое им некогда учреждение находится в стадии ликвидации.

А вот отметить годовщину, так сказать, «борьбы» за доступный для инвалидов Челябинск у Натальи Котовой не получилось. И причина тому – не пневмония, отправившая мэра на больничный аккурат в первую неделю ноября. Как назло, именно на ту же неделю визит к градоначальнице решили нанести челябинцы во главе с депутатом Калининского райсовета, инвалидом-колясочником Николаем Ольховским.

Поводом к встрече послужил безобразный ремонт дорожного покрытия улицы Молодогвардейцев, превративший одну из главных магистралей северо-запада областного центра в настоящую «полосу препятствий» для маломобильных горожан.

Визит, понятное дело, оказался скомкан. Напомним, тогда выяснилось, что «приболевшая» Наталья Котова решила не делегировать свои полномочия кому бы то ни было из подчиненных, а потому обещанное чиновниками мэрии и дорожниками подписание соглашения об исправлении ремонтных недочетов в назначенный день так и не состоялось: на него просто никто не пришел. Пришлось в ситуацию вмешиваться прокуратуре.

Впрочем, история с дорожным ремонтом – лишь весьма незначительное свидетельство подлинного отношения городских чиновников к проблемам инвалидов, отмечают общественники. Гораздо ярче ситуацию иллюстрирует беззаветная борьба мэрии с правом инвалидов-колясочников на выход из собственного дома.

Ежегодно представители мэрии отчитываются об успехах в обеспечении доступности для маломобильных граждан социальных учреждений и всевозможных МФЦ. Даже у входа в администрацию города установили кнопку для вызова подмоги, ежели колясочник решит вдруг посетить мэрию.

Правда, чтобы воспользоваться всеми этими муниципальными благами, колясочники должны каким-то образом выйти из собственной квартиры. А так как долгое время градостроительные и архитектурные нормы не учитывали интересы данной категории населения, сделать это без дополнительных усилий финансово-строительного характера невозможно. И вот уже который год челябинские чиновники усиленно делают вид, что усилия эти должны предпринимать не они.

Показательна история Виталия Касьянова, инвалида-колясочника, живущего в Центральном районе Челябинска. Обитает мужчина в квартире на втором этаже многоквартирного дома. Зданию не один десяток лет, а потому никаких пандусов и подъемных устройств его конструкция изначально не предусматривала. Так что, если бы не отзывчивость горожан, сидеть бы Виталию в своей квартире безвылазно.

Однако добрые люди – хорошо, но хочется челябинцу получить возможность не отвлекать соседей и окружающих. Борется за нее он уже несколько лет. Виталию, можно даже сказать, повезло: в 2016 году он сумел дозвониться на «Прямую линию» президента России Владимира Путина и рассказать о своей проблеме.

Дальше ситуация развивалась по привычному руслу. «К нему прибежал прокурор, сказал: я выйду за тебя в суд. Суд, естественно, иск удовлетворил, обязав администрацию обеспечить Виталию возможность выхода из дома», – рассказывает депутат Центрального райсовета Челябинска Елена Вахтина.

Но дальше что-то пошло не так. Мэрия Челябинска отнюдь не бросилась сломя голову выполнять решение суда (и, напомним, пожелание президента). Наоборот, в ноябре 2019 году чиновники представляют в суд подложное техническое заключение и пытаются на его основании оспорить судебное решение (то, что оно подложное, общественники уже доказали в суде). В итоге до сих пор челябинец остается без подъемного устройства.

По словам Вахтиной, лично она знает четырех инвалидов с похожими историями. Есть, конечно, у каждой истории свои особенности, но роднит их наличие положительного решения суда и беззаветное стремление мэрии Челябинска оспорить эти решения в суде.

В пользу жителя Советского района Сергея Стицына суд выносил решения в 2016 и 2017 годах, но воз и ныне там.

В общем, вместо того, чтобы направить средства на облегчение жизни маломобильным челябинцам, чиновники предпочитают тратить эти деньги на судебные тяжбы, доказывая, что ничего мэрия инвалидам не должна. Средства направляются на экспертизу, на оплату работы юристов (даже если это штатные сотрудники мэрии – они ведь могли в это же самое время заниматься решением других, намного более полезных для города вопросов).

Можно, конечно, сказать, что таким образом мэрия пытается сэкономить с трудом доставшиеся городу бюджетные рубли. Только, вот, по расчетам общественников, в подобной помощи в Челябинске нуждаются на сегодня чуть больше 20 инвалидов колясочников, а стоимость работ, в зависимости от сложности, достигает в каждом конкретном случае от 400 тысяч до 2 миллионов рублей. И никто не требуют изыскать средства одномоментно – инвалиды готовы подождать.

Об этом, кстати, шла речь на встречах общественников и представителей инвалидов с первым вице-губернатором Челябинской области Ириной Гехт в сентябре. Южноуральцы говорили о необходимости комплексного решения проблемы. Чиновница с ними соглашалась, но дальше обещаний «изыскать возможности» не пошла. И результатов визита на сегодня челябинцы не дождались. Более того, Гехт перестала выходить на связь: трубку не берет, на смс-ки не отвечает.

Правда, мэр Челябинска Наталья Котова, в отличие от Ирины Гехт, не удосужилась даже встретиться с инвалидами. Видимо, так оно спокойнее. С глаз долой – из сердца вон.

Челябинск, Виктор Елисеев

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