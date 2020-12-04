ТСЖ требует демонтировать подъемник для инвалида, на котором успел попиариться южноуральский губернатор

В Челябинске ТСЖ требует демонтировать подъемник, с помпой установленный для инвалида ко Дню Победы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подъемник, с помощью которого почетный металлург России, 81-летний Ильяз Зинуров может выбраться из 16-этажки в центре Челябинска, устанавливали под пристальным наблюдением СМИ весной нынешнего года.

Ильяз Зинуров – человек в Челябинске известный и уважаемый. Оставшись без ног в 19 лет после ЧП на Челябинском металлургическом комбинате, челябинец не расстался с металлургией. Закончил институт, аспирантуру, защитил кандидатскую. Стал одним из ведущих специалистов в области дуговых сталеплавильных печей и получил звание «Почетный металлург России».

И почти всю свою жизнь передвигался на протезах, лишь несколько лет назад пересев в инвалидное кресло. Тогда-то и появилась проблема: чтобы выйти из дома, челябинцу понадобилось подъемное устройство. Однако долгое время он наталкивался на стену непонимания. С 2017 года мужчина предпринимал попытки добиться установки подъемника.

Наконец, в 2020 году к делу подключились общественники, подтянулся и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В общем, ко Дню Победы устройство открывали с помпой.

Правда, поначалу на установку пришлось раскошелиться лично Ильязу Зинурову – обошлось все почти в 150 тысяч рублей (потом эти средства инвалиду вернул Фонд социального страхования). Не обошлось без победных реляций в духе «губернатор решил проблему».

Но оказалось, что проблему решили... не до конца. На днях челябинец получил повестку в суд по иску ТСЖ «Наш дом», которое требует подъемник демонтировать за счет самого жильца.

Суд назначен на 7 декабря.

Между тем, проблема с доступной средой в Челябинске и без подобных «инцидентов» стоит весьма остро. И происходит это, среди прочего, благодаря позиции городских и областных властей.

Так, на сегодня в судах рассматривается сразу несколько исков мэрии, где чиновники пытаются оспорить представления прокуратуры, обязывающие их установить подъемники и другие устройства, позволяющие маломобильным челябинцам выйти из дома. Инвалиды обращались за помощью в правительство области, но дело с места не сдвинулось

А если так к этому вопросу относятся администрации города и области – почему бы и некоторым горожанам не занять похожую позицию.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.12.20

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