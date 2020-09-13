В Челябинске инвалид не смог самостоятельно попасть на избирательный участок, а когда попал – обнаружил грубое нарушение

В Челябинске до сих пор игнорируют избирательные права маломобильных граждан. Об этом рассказал депутат Калининского районного совета Николай Ольховский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сам будучи инвалидом и передвигаясь в инвалидной коляске, челябинец с большим трудом смог проголосовать на выборах в Законодательное собрание Челябинской области.

«Я сегодня был весь день в разъездах и не мог вызвать на дом выездную комиссию. А когда приехал на родной участок...» – рассказал Ольховский на своей странице в социальных сетях.

Депутату понадобилась помощь полудюжины молодых людей, чтобы реализовать свое право избирателя.

«Браво, председатель УИК 2402! В главном корпусе ЧелГУ огромное количество просторных помещений. Но для голосования нужно было выбрать именно третий этаж театрального корпуса!» – прокомментировал челябинец свои «приключения».

Возможно, УИК не зря «загнали» так высоко: не успел Ольховский добраться до избирательного участка, как сразу обнаружил серьезные нарушения.

В списках избирателей стояли пометки, которых там быть не должно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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