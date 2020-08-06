«Это реальный бардак!" Депутат обвинил мэрию Челябинска в коррупции (ФОТОРЕПОРТАЖ, ВИДЕО)

Депутат Калининского района Челябинска Николай Ольховский обвинил мэрию Челябинска в коррупции. Такой вывод о наклонностях челябинских чиновников он сделал из ситуации с нелегальной торговлей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат проинспектировал небольшой отрезок улицы Братьев Кашириных, пригласив с собой журналистов. Правда, время для рейда выбрали неудачное – с 20 до 21 часа, когда большинство ларьков уже было закрыто. Но у тех, кого удалось проверить, не оказалось никаких разрешительных документов. Из чего можно сделать вывод: незаконная торговля в городе процветает.

Рейд начали на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев. План был такой: Ольховский покупает фрукты, пытается рассчитаться картой, если такой возможности нет, то платит наличными, потом предъявляет депутатское удостоверение и просит предъявить документы на аренду земли, а также сертификаты соответствия на реализуемую продукцию.

И если рассчитаться картой удалось практически везде, то вот документов, разрешающих торговлю в этом месте и подтверждающих безопасность товара, не оказалось ни у кого.

«Все заявляют, что документы у хозяина. Но бумаги должны находиться в торговой точке и предъявляться по первому требованию покупателя, – отмечает Ольховский. – И раз их нет, я делаю вывод, что ларек работает незаконно. Кстати, ни одного их проверенных ларьков, нет в схеме размещения нестационарных объектов торговли, утвержденной городской администрацией».

В некоторых местах для пешеходов совсем не осталось – все занято ларьками и машинами.

А по тем дорожкам, что еще свободны, в буквальном смысле не пройти, не проехать. Так, депутат Ольховский не смог преодолеть эти ямы на тротуаре: объезжать их ему пришлось по проезжей части, сделав при этом крюк в полквартала, так как по-другому выбраться на дорогу было невозможно.

Этим ямам лет 30, утверждают жители района. И власти до сих пор их не заметили.

Некоторые торговцы предпочли с депутатом не объясняться и, пока Ольховский беседовал с «соседями», начали стремительно «сворачиваться».

Законность их торговли очевидна. Незаконно работает и соседний хлебный киоск, установленный прямо на газоне. Жители района сообщали о нем в администрацию города, но, как видим, чиновники не отреагировали.

Впрочем, далеко не все жители Челябинска негативно относятся к незаконной торговле: это удобно, потому что рядом с домом, говорят они, и дешево.

«Горожане должны выбрать: они хотят жить в чистом, красивом и удобно городе, в котором соблюдаются все законы, либо в этом унылом безобразии, покупая не понятно что не понятно какого качества у тех, кто плевать хотел на все правила, зато подешевле и поближе к дому, – говорит Ольховский. – До тех пор пока, жители будут поддерживать такие ларьки, в городе не появится ни цивилизованной торговли, ни качественной, безопасной продукции».

Кстати, согласно санитарным нормам, торговать продуктами питания ближе 200 метров к проезжей части нельзя. Тем более, овощами и фруктами, которые довольно быстро впитывают вещества, находящиеся в окружающей среде. В Челябинске это требование нарушается повсеместно.

Нестационарные объекты торговли находятся в компетенции администрации Челябинска. Создано даже специальное муниципальное учреждение «Городская среда», которое должно следить за размещением киосков и их работой». Однако складывается впечатление, что это сфера никак не контролируется – иначе как объяснить такое обилие незаконных торговых точек.

«Это реальный бардак. Я вынужден предположить коррупционную составляющую, – комментирует ситуацию Николай Ольховский. – Мэрия отказалась предоставить информацию на мой запрос, каким образом город использует деньги, выделенные на снос незаконных ларьков, отказалась ответить на вопрос о дате, когда все незаконные ларьки, внесенные в перечень, исчезнут с улиц города».

Ольховский обвинил мэрию в коррупции

Николай Ольховский завил, что обратился в администрацию президента, генеральную прокуратуру РФ, а также к губернатору и главе Челябинска с требованием принять незамедлительные и конкретные меры по борьбе с незаконной торговлей на улицах Челябинска.

«Если в ближайшее время администрация Челябинска не сможет предоставить подобный план, 15 августа в 15:00 я выйду в пикет на площади Революции. Я устал от этого бардака в моем родном городе».

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

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