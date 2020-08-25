В Челябинске пешеходный переход «сожрали» серые заборы

В Ленинском районе Челябинска на одном из пешеходных переходов вырос забор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане пожаловались на появившиеся вдоль пешеходной «зебры» металлические ограждения. Теперь, чтобы перейти магистраль в районе перекрестка улицы Шота Руставели и автодороги «Меридиан», приходится перелезать через забор.

«Восхитительный пешеходный переход на пересечении улицы Шота Руставели с дорогой «Меридиан», – цитирует 74.ru челябинцев. – Разметка нанесена, светофор для пешехода отсутствует, забор присутствует».

Однако в ООО «Строймеханизация», установившей ограждение, заявляют, что пешеходного перехода на спорном участке уже не существуют. Дорожники объясняют, что весной действовала старая схема движения, с учетом которой и была обновлена «зебра». Позднее ГИБДД схему поменяла, с перекрестка убрали знак пешеходного перехода, а подрядчик установил на участке заборы. Осенью обещают демаркируют и «зебру».

Впрочем, претензии горожане направляют не столько в адрес дорожников, сколько городским властям. «Это все потому, что уважаемым автомобилистам быстрее доехать нужно??? – возмущаются южноуральцы в обсуждении. – А нам-то зачем торопиться, правда же??? Ходить, собственно, уже негде. Везде одни препятствия и заборы. Осталось летать только».

«Для властей же только тот человек, кто за рулем ржавой железяки!" – соглашаются горожане.

Отметим, что Челябинск не первый год претендует на статус города, удобного для жизни. Однако пешеходные дорожки и переходы власти упорно устанавливают там, где удобно им, как правило, передвигающимся на автомобилях, а не пешеходам.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.08.20

Власти Южного Урала отменяют региональную доплату к пособию по безработице. / В Челябинске закроют выезд на одну из главных магистралей Ленинского района. / В России разработан высокоэффективный композит, предназначенный для электромагнитной и механической защиты. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»