А как у них: манчестерский рецепт транспортной реформы

Не только в Челябинске озабочены реформой системы общественного транспорта: в британском Манчестере преобразования начнут почти одновременно с южноуральской столицей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект реформы стал одним из пунктов предвыборной программы действующего мэра крупнейшей городской агломерации северо-западной Англии Большой Манчестера – лейбориста Энди Бернема. И эксперты уверены, что транспортная концепция сыграла не последнюю роль в продлении мэрских полномочий «красного короля Севера» в ходе выборов 6 мая 2021 года. О ее начале мэр-лейборист объявил в первый же день своего второго срока. А закончится программа должна, как и в Челябинске, в 2024 году.

Известно, что челябинские чиновники очень любят, защищая свои проекты, ссылаться на опыт европейских стран. И вряд ли кто-то будет спорить, что Великобритания – вполне себе европейская страна. К тому же ситуация с общественным транспортом в Челябинске и Манчестере достаточно похожи.

«После того, как Маргарет Тэтчер в 1986 году упразднила госрегулирование пассажирских перевозок, оставив его, после протестов общественности, только для Лондона, за 35 лет число пассажиров, пользующихся автобусами, в остальной стране рухнуло на 53%. А в Лондоне оно выросло на 100%», – пишет telegram-канал «Пшеничные поля Терезы Мэй».

И неудивительно. Ведь в столице Великобритании благодаря госрегулированию поездки обходятся в три-четыре раза дешевле, чем в других регионах. Так, сам Бернем выпустил ролик, где рассказал о своем путешествии из центра города на окраину: 10 миль и 70 минут поездки обошлись ему в 8 фунтов стерлингов, тогда как в Лондоне поездка обходится в 1,5 фунта. К тому же в столице школьники могут пользоваться общественным транспортом бесплатно, в отличие от учащихся в других регионах.

Что же предлагает мэр Большого Манчестера? «Больше нельзя самовольно устанавливать плату за проезд, за все поездки за один день нельзя взимать больше определенного лимита, да здравствуют свободные пересадки между электричками, автобусами и трамваями», – перечисляют авторы канала.

При этом вводится система муниципального заказа: перевозчики больше не будут получать деньги напрямую с пассажиров – услуги будет оплачивать агломерация. Но только в случае соблюдения расписания, чистоты, правил дорожного движения, работы автоинформаторов, дотошной остановки на всех пунктах маршрута, единой маркировки автобусов и табло и проч.

«На саму реформу город потратит примерно 135 миллионов фунтов стерлингов за четыре года – в обмен на это мэр и главы районов смогут указывать перевозчикам, какими маршрутами ездить, когда начинать и заканчивать, и за какую стоимость», – отмечают «Пшеничные поля Терезы Мэй».

Крупным транспортным компаниям власти предложили «подписывать соглашение или убираться». Один из перевозчиков даже пригрозил обратиться в суд, но потом согласился с предложенными условиями, сославшись на коронавирусный кризис и падение числа пассажиров. В результате 47 частных перевозчиков добровольно принудительно объединят в единую систему Bee Network – с соответствующей пчелиной раскраской автобусов.

Сам Бернэм уверен, что транспортная реформа внесет свою лепту в экономический рост: более удобное и дешевое транспортное сообщение должно заставить двигаться экономические мышцы региона и упростить людям поездки на работу и с работы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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