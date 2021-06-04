Получается как всегда: мэрия безуспешно пытается успокоить челябинцев, возмущенных реконструкцией Комсомольского проспекта

Власти Челябинска приоткрыли завесу над проектом реконструкции Комсомольского проспекта через полмесяца после начала работ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 4 июня, чиновники и представители разработчика проекта реконструкции одной из основных транспортных артерий Челябинска провели брифинг, где рассказали о том, что ждет Комсомольский проспект.

Произошло это после того, как горожане две недели возмущались по поводу начавшихся на улице дорожных работ. Челябинцев удивили огромные, по мнению автомобилистов, островки безопасности, вырастающие на дорожном полотне. Южноуральцы беспокоились, что реконструкция улицы приведет к сокращению дорожных полос, и проспект встанет в гигантской пробке. Велосипедисты не могут понять, где обещанные им велодорожки, а те, кто пользуется общественным транспортом, опасается, что выделенные полосы обустроят таким образом, что от них в лучшем случае не будет никакого толка.

Сегодня чиновники попытались успокоить горожан.

Напомним, работы по реконструкции одной из главных транспортных артерий на участке от улицы Чичерина до улицы Чайковского власти анонсировали в прошлом году. Весной мэрия рассказала, какие главные изменения ждут проспект: появление выделенной полосы для общественного транспорта и долгожданной велодорожки протяженностью 10,5 километра.

По словам вице-мэра по дорожному хозяйству и транспорту Максима Куляшова, главной целью реконструкции станет уравнивание в правах всех участников дорожного движения – как водителей (приоритет за которыми закрепила дорожная революция), так и пешеходов. При этом городские власти декларируют нетерпимость к смертям на дороге и травматизму.

Так, ширину полос планируется довести до нормативов. Сейчас она составляет 3,84 метра, а где-то – и все 4,5 метра. После реконструкции будет 3,75 метра – для выделенной полосы, и 3,25 метра – для остальных. При этом сокращать количество полос на Комсомольском проспекте не планируется.

«Сужение полос даст снижение скорости транспорта. Плотность потока увеличится, отсюда – увеличение пропускной способности, – отметил Максим Куляшов. – Повысится и безопасность на дороге, так как благодаря увеличению плотности потока сократится число необоснованных перестроений (так называемые «шашки»).

Островки безопасности также создаются за счет сужения ширины полос. По словам чиновника, они будут задавать правильную траекторию движения по дороге и прикрывать левый поворот.

Разная ширина островков безопасности объясняется разной шириной дороги и полос на протяжении реконструируемого участка. При этом сложности, которые вызывают островки, исчезнут, как только нанесут разметку, заверил вице-мэр.

При этом чиновник подчеркнул, что ширина островков безопасности – 5 метров – соответствует ГОСТу. Правда, журналисты заявили, что в действительности ширина некоторых островков – 7,5 метра. На что Максим Куляшов заверил, что проверит эти расчеты.

Попыталась успокоить горожан и представитель разработчика проекта Ксения Кондратова. «Станет комфортнее, надо только подождать», – заверила она.

В качестве своеобразной «конфетки» проектант рассказала, что по окончании капитального ремонта на проспекте выровняют светофорное регулирование, чтобы создать «зеленую волну». Это позволит проезжать 2-3 перекрестка на разрешающий сигнал светофора. Кроме того, на проспекте практически не будет ужасающих урбанистов тросовых разделителей полос, а на одном из участков даже собираются обустроить в качестве разделителя зеленую зону.

Проект реконструкции представители мэрии пообещали сделать опубликовать на следующей неделе.

Горожан, критикующих работы, чиновники не успокоили. Действительно, некоторые заявления вице-мэра вызывают беспокойство: так, на вопрос, почему на сайте госзакупок нет документации проекта, Куляшов ответил, что гибкая – для внутреннего пользования. Это наталкивает на мысль, что готового утвержденного проекта нет.

Схема предоставлена мэрией Челябинска

«Больше всего тема выделенных полос насторожила. Только на части проспекта. К тому же перед перекрестками она упраздняется. И ладно бы полоса оставалась только для поворота направо, так она еще и прямо ведет... Это значит, что туда будут перестраиваться, общественный транспорт будет стоять в общей толкучке (судя по схемам организации движения)».

Схема предоставлена мэрией Челябинска

«А вообще какой смысл выделено полосы, если ее нет перед перекрестком? Ощущение, что это специально сделано, чтобы показать неэффективность ВП».

«Полный провал для общественного транспорта. Такими темпами просто все посмотрят, скажут: «Ну вот, и зачем нужна была выделенка, если опять ничего не едет, возвращайте полосу»...и ведь вернут».

«Кажется, КДХ опять готовы сделать криво, плохо и загубить хорошую идею, сведя пользу выделенок к нулю…»

С велодорожками та же история: они будут только на прямых участках, 1,5 м шириной плюс 0,75м буфер, а перед перекрестками и остановками будут прерываться и нужно спешиваться. Так велодорожки нигде не делают.

В мэрии оправдываются: «Проект смотрел и замглавы Миндортранса Егоров, и коллеги из Москвы».

Сотрудники министерства и московские специалисты проект, действительно, видели – сделали множество замечаний, но в администрации Челябинска пока ни одно из них не учли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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