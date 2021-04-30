В Челябинске сделают выделенные полосы на одной из главных транспортных артерий

В Челябинске новые выделенные полосы появятся на Комсомольском проспекте уже осенью.

Как сообщили РИА «Новый День» в миндортрансе региона, в рамках реализации мероприятий Комплексной схемы организации дорожного движения Челябинской агломерации и самого Челябинска запланировано предоставление приоритетного проезда для городского пассажирского транспорта.

Исследования подтвердили необходимость выделенных полос на Комсомольском проспекте от улицы Чичерина до Свердловского проспекта.

Напомним, что Комсомольский проспект является одной из главных артерий северо-запада города, по нему пролегает большое число маршрутов общественного транспорта:

троллейбусы № 10, 12, 14, 15, 17, 26;

автобусы № 18, 23, 31, 34, 45;

маршрутные такси № 12, 24, 39, 40, 42, 53, 56, 62, 91, 212, 218.

«Анализ ГЛОНАСС-треков с автобусов № 18 и 31 показал, что время проезда в пиковые часы от улицы Чичерина до Свердловского проспекта (длина коридора 6,7 км) непредсказуемо и составляет от 35 до 50 минут, – говорят в министерстве. – Заторы не позволяют общественному транспорту соблюдать установленное расписание и интервалы движения.

Организация выделенных полос позволит стабилизировать работу общественного транспорта и снизить время проезда до 25 – 30 минут в одну сторону.

После реализации предложенных мероприятий городской транспорт поедет быстрее, существенные изменения в скорости движения ощутят на себе более 10 тысяч пассажиров каждый день».

Кроме того, сейчас рассматривается возможность организации выделенных полос и на других магистральных улицах, имеющих достаточную ширину.

«Полноценное развитие общественного транспорта возможно лишь при комплексном подходе. Поэтому параллельно вводятся выгодные проездные билеты (с 01.04.2021 месячные проездные подешевели с 2200р. до 1400р.), прорабатывается дальнейшее обновление подвижного состава с переходом от маршруток малого класса к автобусам большого и среднего класса, а также оптимизация маршрутной сети», – сообщили в миндортрансе.

Новость о выделенных полосах для общественного транспорта не понравилась челябинским автомобилистам. Сразу же появились заявления «Встанет в пробках весь проспект!» «Сейчас большие пробки, а с выделенкой все вообще встанет..Братьев Кашириных: 10 полос, как на МКАДе, и все стоит». Ради какого ОТ эти выделенки делают? У меня 2 машины. Но я с удовольствием на него пересяду. Где он? Не подскажете? Я его в упор не вижу».

Но есть те, кто понимает, что общественный транспорт в городе важнее личного: «Автомобилисты должны быть первыми заинтересованы в быстром и эффективном общественном транспорте – чем он лучше, тем больше людей на нем поедет и меньше сядет в свою машину, а меньше авто – меньше пробок. Пробки возникают не от узких улиц, а от слишком большого количества машин».

Третьи отмечают, что в Челябинске любое «хотели как лучше» превращается в «получилось как всегда»: «Ну, вот на мосту Труда – Северо-Крымская сделали выделенку. И что? Всю зиму на этой полосе лежал счищенный с дороги снег. Какой смысл тогда от выделенки? Или на Энгельса сделали, а что ж тогда автобусы едут не по ней, а по второй полосе? Зачем лезут на полосу для обычного транспорта?»

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 30.04.21

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