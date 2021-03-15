Челябинцам пообещали организовать велополосы на Комсомольском проспекте уже в текущем году

В 2021 году на Комсомольском проспекте Челябинска могут появиться первые велополосы. Об этом сообщили в городском управлении архитектуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», организация полос планируется в рамках ремонта проспекта на участке от улицы Чайковского до улицы Чичерина.

Велодорожку длиной около 10,5 км предполагается получить, сузив полосы автомобильного движения. Правда, судя по опубликованной схеме, от основного потока велосипедисты будут отделены только невысоким бордюром, что создает угрозу для их безопасности, особенно на такой магистрали как Комсомольский проспект.

Кроме того, необходимо предусмотреть и адекватное пересечение велодорожек с автомобильными полосами на перекрестках, а об этом пока ничего не сообщалось.

Челябинск, Павел Зварзин

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