Чиновники и дорожники заставили автомобилистов нарушать ПДД (ФОТО)

В Челябинске чиновники и дорожники буквально заставили автомобилистов нарушать правила дорожного движения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», участок улицы Калинина от Набережной до улицы Кирова отремонтировали в текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». А в начале текущей недели на новом дорожном полотне появилась разметка, поставившая автомобилистов в тупик.

К концу недели ситуация прояснилась: странная геометрическая фигура длиной 850 метров оказалась островком безопасности.

Зачем он столь больших размеров понадобился на дороге, по сути являющейся межквартальным проездом, – загадка. В мэрии внятно объяснить ничего не могут, но заявляют, что все согласовано с ГИБДД.

Островок безопасности (в данном случаев – разметка 1.16.1) – элемент обустройства дороги, разделяющий полосы движения и предназначенный для остановки пешеходов при переходе проезжей части дороги. Его цель: обеспечить безопасность на дорогах с интенсивным движением транспорта как для пешеходов, так и для исключения ДТП с участием самого транспортного средства. На островке безопасности запрещены стоянка и парковка. За пересечение дорожной разметки, запрещающей въезд на наклонные и сплошные линии, для водителя предусмотрен штраф.

Скорее всего, при ремонте улицы была поставлена задача сократить ширину автомобильных полос, которая по челябинской традиции была избыточна. Давно доказано, что слишком широкие полосы ведут к повышению аварийности, так как провоцируют более быстрое движение. На этом участке проблема решалась за счет «убитой дороги» – по таким ямам ни один вменяемый водитель не разгонялся.

Но после ремонта нужно было как-то выходить из положения. Власти и дорожники не стали заморачиваться ни с велодорожкой, ни дополнительным газоном, ни с более удобными и безопасными парковками, а просто нарисовали посередине дороги островок безопасности, сократив таким образом ширину полос до 3,5 метров.

Казалось бы, все верно: в густонаселенном микрорайоне дорога и должна такой быть. Загвоздка лишь в том, что, решив поставленную задачу по-быстрому, дорожники и чиновники обрекли автомобилистов на массовые нарушения ПДД.

Дело в том, что парковки, предусматривающие расстановку машин «елочкой», сделали недостаточной ширины, поэтому часть машин в отведенное пространство не помешается и вылезает на проезжую часть. Автомобилисты не могут их объехать и вынуждены пересекать сплошную линию, что правилами дорожного движения запрещено.

Красная «Газель» припаркована, объезжать ее приходится прямо по островку

Кроме того, новая разметка провоцирует нарушать ПДД и пешеходов. Дело в том, что на участке длиной около 1 км есть три пешеходных перехода: на Кирова, на Набережной и у офиса Энергосбыта, масса всяких магазинов и многоэтажные дома через дорогу от них. Поэтому жители не всегда утруждают себя 500-метровым крюком, чтобы перейти дорогу по правилам. Но если до ремонта этим «грешили» единицы, то сейчас, когда появилась разделительная полоса, нарушение стало массовым.

Таким образом, пытаясь сделать дорогу более безопасной, чиновники и дорожники добились прямо противоположного результата.

Кстати, ливневой канализации на отремонтированной дороге нет: то ли забыли, то ли денег и на ливневку, и на разметку не хватило.

Челябинск, Светлана Намская, фото Евгений Полак

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