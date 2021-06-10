Нацпроект «Хождение по мукам»: обитателей оживленной улицы в центре Челябинска оставили без тротуаров и вынуждают рисковать жизнью (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Челябинцы, обитающие на улицы Калинина (в районе от улицы Кирова до реки Миасс), вынуждены ежедневно преодолевать полосу препятствий и даже рисковать жизнью. Что характерно: «веселую жизнь» им устроили в рамках нацпроекта, призванного повышать безопасность россиян.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все началось с того, что в конце апреля за домом №2 раскопали теплотрассу, полностью перекрыв проезд к улице Набережной, где расположен густо населенный микрорайон. Тепловики обещали завершить работы до 10 мая. Сегодня 10 июня – воз и ныне там.

Более того: коммунальщики «откусили» половину единственной дороги, ведущей во дворы домов №№2, 4, 6 и 8. И если до сих пор туда еще можно было с грехом пополам проехать, то в последние дни рабочие перекрыли и этот проезд. В этих домах полно пожилых людей, туда постоянно вызывают «скорую» – для нее дорогу, конечно, освобождают, но все это занимает время, которого у медиков и их пациентов может и не быть.

И, не дай бог, в одном из дворов подожгут тополиный пух – пока пожарные смогут добраться, выгорит все вместе с припаркованными машинами.

Фото вверху сделано 7 июня, в внизу – сегодня, 10 июня

Однако квест «Попади во двор» – это не единственное развлечение жителей района. В мае на улицу Калинина пришли дорожники.

Начали со смены бордюров. Заодно обрубили корни у всех растущих вдоль дороги и тротуаров деревьев. В большинстве своем это тополя с поверхностной корневой системой. А это значит, что через год – два все они погибнут, и зеленая улица превратится в очередное асфальтовое поле.

И чтобы это произошло наверняка, пока еще живым деревьям максимально ограничивают пространство.

Способ действенный: несколько тополей таким образом уже убили.

Кстати, об асфальте. Сейчас на улице обновляют тротуары. Дело хорошее: никто из живущих здесь давно уже и не помнит, когда их ремонтировали. Но фокус в том, что дорожники делают тротуары сразу с двух сторон дороги, полностью лишив пешеходов возможности без проблем подойти к домам и магазинам.

Впрочем, у людей есть выбор: ломать ноги или идти по дороге, уворачиваясь от машин.

Тот, кто выбирает первый вариант, рискует вдвойне: повсюду торчит арматура или натянуты тросики, которые и днем-то не каждый увидит, а с наступлением сумерек риск покалечится вырастает в разы.

Вдобавок ко всему, дорожники перекрывают своей техникой подъезды и подходы к социальным объектам, а то и полностью останавливают движение на весьма оживленной улице.

И при этом работают крайне неторопливо: в запасе у них все лето.

Челябинск, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 10.06.21

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