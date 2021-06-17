Не ваше дело: в мэрии Челябинска отказались раскрывать итоги экспертизы по Комсомольскому проспекту

Челябинские чиновники не стали обнародовать результатах экспертизы спорного проекта реконструкции Комсомольского проспекта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начальник комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров, инспектировавший сегодня, 17 июня, ремонтные работы на улице Черкасской, отказался раскрыть журналистам, к каким выводам пришли независимые специалисты, проводившие экспертную оценку проекта реконструкции Комсомольского проспекта.

Напомним, ранее челябинцы высказали недоумение по поводу будущего облика одной из основных магистралей северо-запада города. Горожан удивили огромные, по мнению автомобилистов, островки безопасности, вырастающие на дорожном полотне. Южноуральцы беспокоились, что реконструкция улицы приведет к сокращению дорожных полос, и проспект встанет в гигантской пробке. Велосипедисты не могут понять, где обещанные им велодорожки, а те, кто пользуется общественным транспортом, опасается, что выделенные полосы обустроят таким образом, что от них в лучшем случае не будет никакого толка.

Скандал был столь громок, что 7 июня глава города Наталья Котова поручила приостановить спорные работы и провести независимую экспертизу. Ее результаты обещали предоставить 16 июня. Но и сегодня, уже 17 июня, говорить об экспертной оценки чиновники оказались не готовы.

В мэрии лишь заявили, что заключение от экспертов получено. И пообещали прокомментировать их выводы позднее.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.06.21

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