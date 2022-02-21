Общественники заявили Путину, что южноуральские власти вводят его в заблуждение

Активисты челябинского фонда развития гражданских институтов «Горожане» обратились к президенту России с заявлением по поводу транспортной реформы, обвинив власти региона в дезинформации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ подписали председатель правления фонда Андрей Костенко, члены правления фонда Елена Вахтина и Ирина Гладышева, а также эксперт фонда Яков Гуревич. Они заявили, что в течение последних 20 лет в городе и области «ни одно решение в части транспорта и транспортной инфраструктуры не было всерьез обосновано, что привело, при огромных финансовых затратах, к общей деградации транспортной системы».

Авторы обращения считают, что «непродуманные решения вели к неэффективному расходованию бюджетов и коррупции», напоминая, что два предыдущих губернатора Челябинской области в данный момент скрываются за границей.

Не верят они и в то, что новый глобальный проект южноуральских властей будет доведен до конца: «Вас и руководство правительства РФ вводят в заблуждение по крупнейшему транспортному проекту, который заявлен сейчас в Челябинске, – т.н. «метротраму», – пишут общественники в обращении к Путину. – Этой идее более 25 лет, вы лично были информированы о ней в 2007 году при подготовке к Госсовету по городскому транспорту в Красноярске. Безусловно, для Челябинска метротрам может быть гораздо эффективнее, чем метро. Однако сам проект следовало обосновать и показать его преимущества в сравнении с другими транспортными решениями. В Челябинске все понимают, что если достройка 5 километров метро требует 70-80 млрд рублей (о подобных суммах говорят сейчас и в Красноярске), то метротрам, для которого нужно достроить те же 5 километров тоннелей и дополнительно построить еще столько же, не может стоить заявленных 40 миллиардов рублей. Неслучайно сейчас эта сумма уже увеличена правительством губернатора Алексея Текслера сначала до 50 млрд, а теперь и до 73 млрд рублей, причем по-прежнему без каких-либо обоснований».

Авторы обращения считают, что под предлогом сооружения метротрама может произойти «разбазаривание бюджетных средств».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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