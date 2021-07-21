А как же метротрам? Южному Уралу определили сумму инфраструктурных кредитов

Министерство финансов РФ сообщило региональным правительствам, какую сумму они смогут получить в виде инфраструктурных кредитов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о создании нового механизма финансирования региональных проектов президент России Владимир Путин сообщил в ходе апрельского послания Федеральному собранию. Всего таким образом планировалось распределить 500 миллиардов. Эту сумму федеральный центр направит регионам до конца 2023 года, и столько же – до 2026 года.

Согласно письму Минфина, на которое ссылается «КоммерсантЪ», больше всего средств получат Москва и Подмосковье – 81,17 и 25,35 миллиарда рублей соответственно.

Челябинская область может рассчитывать на 11,53 миллиарда рублей.

Напомним, власти региона планировали направить полученные средства на строительство метротрама. Однако объем финансирования этого проекта превышает 40 миллиардов рублей. После доведения лимитов по инфраструктурным кредитам мегапроект оказался под вопросом: теперь «команде Текслера» придется найти порядка 30 миллиардов рублей.

Причем ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявлял о планах по строительству метротрама до конца 2024 года. Инфраструктурные же кредиты будут доведены до регионов до конца 2023 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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