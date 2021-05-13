Челябинск не будет достраивать метро в классическом варианте

Правительство России одобрило проект Челябинской области в рамках инфраструктурного кредитования: сегодня предложения южноуральцев рассматривались на заседании правительственной комиссии по региональному развитию и получили предварительную поддержку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 21 апреля президент России Владимир Путин сообщил, что Южный Урал получит федеральный кредит на инфраструктурные объекты. По словам главы государства, благодаря этим средствам Челябинск «на базе давнего проекта строительства метрополитена сможет обновить систему транспорта».

Многие решили, что речь идет о достройке метро, которое в городе ждут 45 лет, тем более, что губернатор Алексей Текслер заявил: «Другого мнения быть не может: та мечта, которая у многих из нас есть с детства, будет реализована – метрополитен будет достроен».

Впрочем, как выяснилось, далеко не все горожане мечтают о метро. Согласно опросу населения, проведенному Челябинским филиалом РАНХиГС пару недель назад, крайне необходимым его считают 21,5% опрошенных, еще 24,7% придерживаются мнения, что подобный вид транспорта скорее необходим. 42% респондентов считают, что в метро нет нужды, а 11% вообще все равно.

При этом эксперты уверены, что Челябинску метро не нужно: «Если направить те же деньги на развитие скоростного трамвая, можно создать гораздо более обширную сеть», – отметил сегодня Алексей Радченко (экс-сотрудник департамента транспорта Москвы, реализовавший проект транспортной навигации для столицы и сейчас работающий над проектом для крупных городов «Удобная маршрутная сеть каждому»).

Возможно, такими же соображениями руководствовались и разработчики транспортной схемы Челябинской агломерации, предложившие 3 варианта использования уже созданной инфраструктуры: достройка линии Чичерина – ЧТЗ с 8 станциями (это самый дорогой вариант, оцененный в 90 млрд); достройка пускового участка «проспект Победы – Комсомольская площадь (55 млрд); объединение уже построенные тоннелей с трамвайной сетью (35 млрд).

Какой именно проект представили федеральному правительству для получения инфраструктурного кредита, не сообщается – губернатор Текслер хочет рассказать о нем лично. Но завесу тайны приоткрыл вице-премьер Марат Хуснуллин: «Челябинск: завершение строительства метро с интеграцией в трамвайную сеть, обновление троллейбусов, трамваев и обновление инфраструктуры для их функционирования», – сообщил он, комментируя заседание правительственной комиссии.

Челябинск, Светлана Намская

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