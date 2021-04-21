Челябинск получит федеральные деньги, чтобы закрыть вопрос с метро

Челябинск получит федеральный кредит на инфраструктурные объекты. Об этом сегодня сообщил президент РФ Владимир Путин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего регионам России в рамках инфраструктурного кредитования будет выделено 500 млрд рублей. Какова доля южноуральской столицы, пока неизвестно. Президент лишь отметил, что благодаря этим средствам Челябинск «на базе давнего проекта строительства метрополитена сможет обновить систему транспорта».

Отметим, что в Челябинске до сих пор не определились, что делать с метро: достраивать, консервировать или менять назначение инфраструктуры. Ни на один из этих процессов ни у города, ни у региона нет денег.

Сейчас разрабатывается несколько вариантов использования уже вырытых тоннелей для челябинского метро. Например, пустить по ним скоростной трамвай. Как вариант рассматривается возможность отказаться от соединения двух линий. Так, линию север – юг со станцией рядом с Торговым центром предлагается продлить к железнодорожному вокзалу, линию восток – запад оставить под проспектом Ленина. Еще одно предложение: выкупить ТК «Никитинский» и обустроить там пересадочный хаб.

К разработке максимально эффективного и при этом максимально дешевого варианта использования инфраструктуры, уже построенной для метро, привлекли проектировщиков из Москвы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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