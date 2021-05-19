Дешево и перспективно: Хуснуллин рассказал президенту, что будут делать с челябинским метро

Челябинску на достройку метро в первоначальном варианте потребовалось бы 92 млрд рублей, на то, чтобы закопать уже вырытые тоннели – 10 млрд. Оба варианты слишком дороги, но оставлять проект в существующем положении тоже нельзя. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопросы строительства метрополитена обсуждались сегодня на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

По словам Хуснуллина, строить метро в миллионниках слишком дорого и нецелесообразно: «Порка надо делать ставку на железную дорогу, – отметил чиновник. – Но начатое надо закончить, потому что это приводит к рискам технологическим, потому что мы под землей каналы прорыли, их нельзя так бросать, их надо заканчивать, но не теми деньгами, которые они называют...»

По словам Хуснуллина, по каждому городу, глее ведется стройка, будет принято индивидуальное решение. В Челябинске проект уже готов – нужно лишь доработать детали:

«Мы нашли хорошее решение, как использовать часть линии метро для развития трамваев. У нас центральная часть города начинает «работать», дальше мы выходим наружу и интегрируемся в трамвайную сеть. Это решение нам даст, во-первых, комплексное развитие центра города, несколько новых проектов, привлечение инвестиций в жилье, создание рабочих мест. Проект практически готов, мы его можем запускать», – доложил вице-премьер президенту.

Напомним, идея построить в Челябинске метро появилась еще в 1967 году. Но такой вид транспорта был предусмотрен только для городов-миллионников. Рубеж в 1 млн жителей Челябинск перешагнул осенью 1976 года, и уже через несколько дней ГосПлан направил Совет Министров СССР обращение о необходимости метро в Челябинске. На подготовительные работы ушло 16 лет – стройка началась только в 1992 году.

С тех пор построено всего 4 км тоннелей и одна станция («Торогвый центр»), но и ее завершить до сих пор не удалось.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 19.05.21

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