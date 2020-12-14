«А что? А вдруг?!» В Челябинске опять заговорили о достройке метро

На достройку челябинского метро понадобиться около 55 млрд рублей. Если расширить рабочий проект до первоначального плана первой линии, то – почти в 2 раза больше. Если ограничиться минимум – можно сократить затраты до 35 млрд. Об этом сегодня рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», идея построить в Челябинске метро появилась еще в 1967 году. Но такой вид транспорта был предусмотрен только для городов-миллионников. Рубеж в 1 млн жителей Челябинск перешагнул осенью 1976 года, и уже через несколько дней ГосПлан направил Совет Министров СССР обращение о необходимости метро в Челябинске. На подготовительные работы ушло 16 лет – стройка началась только в 1992 году.

В рамках первой очереди предполагалось построить одну линию, которая бы соединила улицу Чичерина и ЧТЗ (схема подразумевала 8 станций). Вторая очередь была призвана соединить ЧМЗ и Ленинский район, а третья – АМЗ и северо-восток города.

Но до сих пор – через 28 лет с начала строительства – не удалось сохранить даже пусковой участок. С 2008 года средства на строительные работы выделял только городской бюджет. При этом значительная их часть уходила на выполнение обязательных работ по поддержанию в надлежащем состоянии уже построенных станций, охрану и прочее сопровождение. Летом 2016 года эксперты заявляли, что метро в Челябинске появится не раньше, чем через 50 лет. И хотя они отмечали, что строительство станции «Торговый центр» вошло в заключительную фазу, окончание его прогнозировалось лишь в 2019 году. Но не завершилось.

В апреле 2019 года глава Челябинской области Алексей Текслер сообщил: «Вырыто 4 км подземных тоннелей, а первая линия подразумевает 17 км. Выделяемых средств на завершение даже одной линии не хватает. Я представляю себе так: сократить число станций на 1 линии с 5 до 4, а дальше вывести метро на поверхность и продолжить движение за счет легкого метро, как это делают во многих городах, либо за счет современных трамваев».

Правда, и такой проект слишком оказался дорог: по словам Текслера, ему озвучили сумму в 400 млрд рублей. В конце года был объявлен электронный аукцион по контракту на строительство первого пускового участка первой линии метрополитена от станции «Тракторозаводская» до станции «Проспект Победы». Мэрия Челябинска намеревалась отдать подрядчику чуть более 110 миллионов рублей. Но аукцион не состоялся: на торги не было подано ни одной заявки.

В январе текущего года чиновники и вовсе заявили, что метро городу не нужно. Правда, уже в марте мэрия заключила контракт на обследование станции «Торговый центр» – ее должны были проверить на безопасность. А в конце ноября ЮУрГУ завершил разработку концепции транспортного развития Челябинской агломерации. И метро в ней тоже присутствует.

Разработчики предложили три схемы развития подземки: достройка линии Чичерина – ЧТЗ с 8 станциями (это самый дорогой вариант, оцененный в 90 млрд); достройка пускового участка «проспект Победы – Комсомольская площадь (55 млрд); объединение уже построенные тоннелей с трамвайной сетью (35 млрд).

По словам Нечаева, у города есть основания обратиться в федеральный центр за финансовой поддержкой проекта, поэтому ставить крест на челябинском метро пока рано.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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