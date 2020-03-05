Мэрия Челябинска заказала техэкспертизу одной из станций метро – результат известен заранее

Самый глубокий объект челябинского метро – станцию «Торговый центр» – проверят на безопасность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэрия заключила контракт, в рамках которого подрядчик должен обследовать участок длиной почти 177 метров.

Последний раз строительные работы велись там 3 года назад. Сейчас приходится ежегодно выделять деньги на поддержку установленных конструкций и откачку воды. За техническую экспертизу городские власти заплатят 3,2 млн рублей.

В «Челябметрострое» считают результат исследований предсказуемым: эксперты вынесут заключение, что станция находится в аварийном состоянии, так как при строительстве из-за недостатка финансирования нарушались технологии.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 05.03.20

Это «невозможно»: «Единая Россия» в Госдуме отказалась отдавать деньги сверх лимита вкладчикам лопнувших банков. / «Выкручивание рук» новыми поборами: Госдума одобрила спорный законопроект о добровольных платежах россиян в местные бюджеты. / На Южный Урал возвращается зима: будет морозно. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»