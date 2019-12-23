Челябинским метро никто не хочет заниматься

В Челябинске не состоялись торги на контракт по строительству метро.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», электронный аукцион по контракту на строительство первого пускового участка первой линии метрополитена от станции «Тракторозаводская» до станции «Проспект Победы» в Челябинске признан не состоявшимся: на торги не было подано ни одной заявки. Эта информация размещена на портале «Госзакупки».

Мэрия Челябинска намеревалась отдать подрядчику чуть более 110 миллионов рублей.

В перечень работ, согласно техническому заданию, входили комплекс маркшейдерских работ, обслуживающие процессы по оборудованию, электроустановкам, откаточным путям, временному креплению выработок, работы маркшейдерской службы и слесарей, откачка воды, проветривание выработок, обслуживание системы видеонаблюдения и тревожной сигнализации на территории строительных площадок и в подземных выработках метрополитена, а также техническое обслуживание тоннелепроходческого комплекса «Ловат».

Срок выполнения работ устанавливался с 1 января до 30 июня 2020 года. Между тем, ранее мэрия тратила на работы по 400 миллионов рублей в год.

Именно недостаточность выделяемых средств для выполнения всего объема работ называют основной причиной провала аукциона. Об этом же идет речь в поступивших в ФАС жалобах к документации конкурсной процедуры. Кроме того, потенциальные участники торгов заметили, что городские власти убрали из требований к участникам наличие лицензий и допусков к столь специфическим работам. Это позволяет участвовать в аукционе неспециализированным организациям, а значит, теоретически могло бы привести к еще большему удешевлению контракта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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