Мечты и прожекты: разработчики рассказали, каким видят общественный транспорт Челябинской агломерации в 2030 году

Авторы концепции развития общественного транспорта в Челябинской агломерации рассказали о перспективе 2030 года, не вдаваясь в подробности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 10 декабря, представители министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и Южно-Уральского государственного университета выступили, наконец, с комментариями по поводу представленной 26 ноября к общественному обсуждению новой схемы маршрутной сети агломерации Большой Челябинск.

Впрочем, в особые подробности разработчики решили особенно не вдаваться.

По словам авторов проекта, сфера общественных перевозок переживает сегодня ряд серьезных проблем. Среди них существенный износ муниципального транспорта. Так, из 293 трамваев на линию ежедневно выходят, в среднем, 162 вагона. При этом только один трамвай младше 10 лет и еще 20 были модернизированы в ходе капитального восстановительного ремонта. Возраст 5 вагонов составляет от 11 до 15 лет, 3 – 16-20 лет, 23 – 2-23 года. Остальные – 241 трамвай старше 25 лет.

Не лучше обстоят дела с троллейбусами. Из 166 машин на линии работает 138. Лишь 2 из них – не старше 10 лет. 60 троллейбусов произведены 11-15 лет назад, 36 – 16-20 лет назад. Остальные 68 – старше 25 лет.

Лишь с автобусным парком ситуация иная. На сегодня средний возраст автобусов не превышает 2 лет: из 83 автомобилей 66 произведены в 2019 году. Но работающих на маршрутах 76 автобусов явно недостаточно для города-миллионника, не говоря уже о пригородах.

Другие проблемы – низкое качество услуг частных перевозчиков, отсутствие интегрированной билетной и тарифной системы, значительная доля неучтенных доходов и как следствие недофинансирование отрасли.

Осложняют ситуацию взаимное дублирование маршрутами, приводящее к неэффективному освоению пассажиропотока, перемещение основного «веса» пассажиропотока на маршруты, обслуживаемые малым классом (на 376 единиц муниципального транспорта приходится 1300 частных автобусов, 95% из которых – микроавтобусы), отсутствие эффективно функционирующих выделенных полос и низкое качество линейной инфраструктуры электротранспорта.

В качестве выхода из создавшейся ситуации разработчики рассмотрели три основных варианта. В первом предлагалось сохранить наиболее востребованные маршруты трамвая и троллейбуса, с отменой менее эффективных маршрутов. При этом маршрутная сеть автобуса пересматривается полностью, формируется система из магистральных и подвозящих маршрутов с высокой долей пересадок.

Второй вариант предлагает пересмотр существующей маршрутной сети на кратко- и среднесрочную перспективу, частичное сохранение магистрального каркаса с созданием дополнительных магистральных маршрутов, строительство новых участков трамвайных линий и создание системы подвозящих маршрутов. При этом в этом случае приоритет получают автобусы и трамваи, троллейбусы направляются только на пассажироемкие маршруты.

Третий вариант предполагал дополнение триады «трамвай-автобус-троллейбус» маршрутами метро.

Остановиться разработчики решили на втором варианте. В результате, они предложили провести оптимизацию маршрутной сети, организовать выделенные полосы общественного транспорта. Также среди предложений авторов проекта строительство новых скоростных трамвайных линий и организация адаптивного светофорного регулирования дорожного движения для трамвайных линий.

Реализация проекта, по замыслу разработчиков, позволит к 2030 году: увеличить среднюю скорость общественного транспорта на 12%; увеличить выпуск трамваев на 23%; сократить затраты времени на одно передвижение на 6% – 8%. Внедрение разработанного сценария позволит повысить привлекательность общественного транспорта и увеличить количество его пользователей на 10%.

Реформа системы общественного транспорта обойдется, по грубым подсчетам, в 21,5 миллиарда рублей до 2030 года.

Однако, презентуя новую концепцию (документы по которой, к слову, размещавшиеся на сайте регионального миндортранса, уже исчезли из открытого доступа), представители правительства и разработчиков забыли об одной маленькой детали. Южноуральцев вряд ли заботит сейчас перспектива 2030 года. Гораздо интереснее им, как будет работать общественный транспорт с 1 января 2022 года, когда обещанная реформа стартует. А если уж и говорить о перспективах 2030 года, то неплохо было бы рассказать, как именно указанных целей разработчики и чиновники планируют достигать.

Между тем, в ходе презентации проекта ни слова об этом сказано не было. Разве что ректор ЮУрГУ Александр Шестаков несколько раз сказал, что подробные планы, расписанные на каждый год, есть. И только.

Если же заглянуть в представленные ранее документы, совершенно непонятно, каким образом, например, планируется увеличить выпуск трамваев на линию на 23%, если, согласно новой схеме, их количество планируется сократить со 162 вагонов до 141. Или каким образом планируется сохранить выпуск на линию троллейбусов при сокращении их числа со 138 до 111.

В итоге, презентация новой концепции вызвала больше вопросов, чем дала ответов. И вряд ли сняла беспокойство жителей Челябинска, Копейска и Сосновского района, которым пока так и не объяснили, чего им ждать через год с небольшим.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.12.20

«Выстрел себе в ногу»: Путин высказался о блокировке популярных Интернет-ресурсов. / Челябинцам негде тратить деньги. / Каста неприкасаемых: Кремль и его «эффективные менеджеры» ведут Россию к полной деградации. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»