Сократить маршруты и повысить цены: что предполагает транспортная схема Челябинской агломерации

Транспортная схема Челябинской агломерации предполагает существенное сокращение маршрутов и подвижного состава общественного транспорта и рост тарифов.

Как уже сообщал «Новый День», в конце минувшей недели на сайте министерства дорожного хозяйства и транспорта был размещен проект Комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения Челябинской агломерации, включающей Челябинск, Копейск, а также Еманжелинский, Еткульский, Сосновский, Коркинский и Красноармейский районы.

Впрочем, столь обширную площадь планируется объединить ближе к 2025 году. На первом же этапе (2022-2023 годы) авторы концепции предлагают создать единую систему транспортного обслуживания так называемой «малой агломерации» (Челябинск, Копейск, Сосновский район).

Маршруты предлагается разделить на магистральные (проходящие по основным улицам муниципалитетов) и подвозящие. На магистралях должны использоваться транспортные средства большей вместимости. При этом в Челябинске сохранятся все три вида общественного транспорта: автобусы, трамваи и троллейбусы.

Все маршруты должны быть распределены между перевозчиками в ходе электронных торгов. Троллейбусные и трамвайные авторы проекта предлагают объединить в один лот для каждого вида транспорта, автобусные – разделить на более мелкие лоты (30-35 лотов для Челябинска – группировка лотов по 2-3 маршрута, 30 (31) межмуниципальных и до 15 лотов в Копейске).

При этом общее число маршрутов сократится (например, трамвайных – вдвое). Как и общее число подвижного состава. И если для пригородов Челябинска проектировщики предлагают некоторый рост парка автобусов при сохранении числа маршрутов, в областном центре ожидается сокращение подвижного состава вдвое. Прежде всего, как предполагается, за счет «вымывания» маршруток: если в настоящее время в городе на линии работают 76 муниципальных и 1330 частных автобусов (при этом 95% подвижного состава частников составляют микроавтобусы), то после реформы на 48 автобусных маршрутах должны будут остаться 483 машины.

Сокращения, как уже говорилось, ожидаются и в стане электротранспорта: 7 трамвайных маршрутов будут обслуживать 141 вагон (против нынешних 162), 8 троллейбусных направлений – 111 троллейбусов (вместо 138).

При этом для расчетов с подрядчиками планируется использовать брутто-контракт. «Плата за проезд пассажиров поступает в распоряжение заказчика. Оплата контракта осуществляется за фактически выполненный объем работ (пробега, рейсов и т.п) в размере, рассчитанном для покрытия расходов перевозчика», – говорится в документе.

Что ждет жителей Челябинска и окрестностей, помимо сокращения подвижного состава общественного транспорта? Конечно же, рост тарифов (к слову, они снова станут регулируемыми). Одна поездка, по расчетам проектировщиков, будет обходиться в 30 рублей. Правда, это будет касаться только разовых билетов. По остальным предлагаются более выгодные предложения, хотя, в основном, рост сохраняется. Так, за абонемент на 10 часовых поездок (с правом бесплатной пересадки в течение 60 минут) придется выложить 270 рублей. За месячный абонемент – 1160 рублей.

Вообще, абонементы планируется ввести на 1, 3, 7, 30, 90, 365 дней (с постепенным возрастанием размера скидки) – для туристов (1, 3 и 7 дней) и регулярных пассажиров (30, 90, 365 дней). Годовой проездной обойдется в более чем 10 тысяч рублей.

Жители пригородов будут платить больше, чем челябинцы. В отношении межмуниципальных маршрутов предлагается перейти на оплату по зонам. Так, в Челябинске и Копейске будут действовать базовые тарифы (те же 30 рублей за разовую поездку). А вот за возможность переехать из одного муниципалитета в другой придется доплатить определенную сумму, причем менять ее авторы проекта предлагают с учетом границ муниципалитетов и населенных пунктов, повышая через каждые (примерно) 10 километров.

Таким образом, во многом нивелируется понятие агломерации, и в отношении жителей пригородов сохраняется действующая и сейчас ценовая дискриминация (тем более, что при расчетах с подрядчиками муниципальная принадлежность маршрута может и не учитываться). Единственная радость для не-челябинцев – они тоже смогут воспользоваться правом бесплатной пересадки, в том числе и по приезде в Челябинск.

Впрочем, действовать новая транспортная схема начнет не сразу. Так, переход к новой билетной системе на перевозки по магистральным маршрутам в Челябинске планируется реализовать с 1 января 2022 года. В течение всего 2022 года предлагается постепенно расширять ее на подвозящие маршруты в областном центре.

На 2023 год планируется постепенное внедрение зонной билетной системы в Копейске и Сосновском районе, а также начало выполнения межмуниципальных перевозок между Челябинском, Копейском и Сосновским районом и муниципальных перевозок в Копейске по новым контрактам с новой билетной системой.

И только после 2023 года зонная билетная система может быть распространена на Еманжелинский, Еткульский и Коркинский районы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.12.20

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