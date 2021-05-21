Метротрам для Челябинска обойдется в 46 миллиардов рублей (новость дополняется)

Метротрамваи появятся в Челябинске в 2024 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект завершения строительства метро в Челябинске с интеграцией в существующую трамвайную сеть (первая очередь) должен быть реализован до 2024 года. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Фото РИА «Новый День»

Для реализации проекта будет создано около 1,5 тысяч рабочих мест. Стоимость работ оценивается в 46 миллиардов рублей, часть из них власти региона рассчитывают получить в качестве инфраструктурного кредита.

К 2024 году должно быть введено в строй 2 подземных линии (от пересечения улицы Каслинской с Комсомольским проспектом до железнодорожного вокзала и от Комсомольской площади до центра города), интегрировав их в действующую трамвайную сеть. В результате получится 3 маршрута метротрама: с Северо-Запада в Ленинский район с новым разворотным кольцом на пересечении улиц Дзержинского и Лизы Чайкиной; с ЧМЗ от нового разворотного кольца на пересечении шоссе Металлургов и улицы Сталеваров до Ленинского района с подъездом к ТРК «Алмаз»; от проходной ЧТЗ до конечной «Медгородок». В отличие от обычных трамваев они будут развивать вдвое большую скорость – до 35 километров в час. Стоимость одной поездки оценивается в 32 рубля.

К этому же времени власти намерены приобрести 32 новых двух-трехсекционных трамвая для метротрама и отремонтировать 65% действующей трамвайной сети.

Челябинск, Светлана Намская, Виктор Елисеев, Евгений Полак

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