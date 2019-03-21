ВСМ «Челябинск – Екатеринбург» включили в число приоритетных проектов РЖД

Премьер-министр России Дмитрий Медведев включил высокоскоростную магистраль «Челябинск – Екатеринбург» в список приоритетных проектов РЖД.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Российской Федерации, глава кабинета министров Дмитрий Медведев подписал долгосрочную программу развития «Российских железных дорог» до 2025 года.

«Приоритетными являются следующие линии, составляющие потенциальный высокоскоростной железнодорожный трансконтинентальный коридор «Евразия»: Железнодорожный – Владимир – Гороховец с организацией движения от г. Москва до г. Нижний Новгород как первая часть магистрали Москва – Казань (в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры); Казань – Екатеринбург; Екатеринбург – Челябинск; Москва – Красное», – говорится в документе.

Напомним, в Свердловской области трасса пройдёт через Екатеринбург, Белоярск, Арамиль, Сысерть. В Челябинской области – через Каслинский, Сосновский, Кунашакский, Красноармейский районы и непосредственно Челябинск.

Предполагается создание новой двухпутной высокоскоростной магистрали протяженностью около 209 километров и сопутствующей инфраструктуры. В частности, планируется создание 4 промежуточных станций и вокзальных комплекса (аэропорт Баландино, Снежинск, Сысерть и аэропорт Кольцово), депо для высокоскоростного подвижного состава и здание управления УВСМ. Общее расстояние между конечными станциями составит около 218 километров.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.03.19

Первый пошел: миндортранс Челябинской области обезглавлен. / Самые крутые слухи недели: полнолуние. / На Южном Урале вновь растет заболеваемость ОРВИ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»