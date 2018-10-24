российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 24 октября 2018, 16:19 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

На Урале должна появиться третья по величине агломерация России

На Урале должна появиться третья по величине агломерация России – об этом заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о достижениях Челябинской области в промышленности и планах по инфраструктурному развитию региона губернатор Борис Дубровский рассказал в выпуске телепередачи «Деловое утро» на НТВ. В частности, губернатор отметил, что одним из эффектов строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Челябинск – Екатеринбург» должно стать появление третьей по величине территориальной агломерации.

На днях стало известно, что проект ВСМ, инициатором которого выступил Борис Дубровский, получил положительное заключение по итогам проведения технологического и ценового аудита. Это послужит позитивным сигналом и для федеральных органов власти, и для инвесторов, уверен глава региона.

«С предложением построить ВСМ мы вышли к государству в конце прошлого года. Это совместный проект со Свердловской областью и нашими промышленниками, и мы все верим в него. Строительство магистрали даст серьезный импульс развития нашим регионам. Такое усиление дорожного сообщения позволит создать третью по величине агломерацию в России после Московской и Санкт-Петербургской, которая определит новый вектор развития территорий», – сказал Борис Дубровский в эфире телепередачи. Губернатор отметил, что проект ВСМ отличается тем, что положительные эффекты от него появляются еще на этапе строительства.

Также губернатор рассказал о предстоящем запуске завода «Русские электрические двигатели» группы компаний «Конар», успехах Челябинской области в промышленности и сельском хозяйстве и прокомментировал экологические вопросы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 24.10.18

В Челябинске экстренно эвакуировали железнодорожный вокзал. / Минфин РФ отказался индексировать пенсии работающим пенсионерам: слишком быстро растет зарплата. / «Мы будем жить в условиях сокращения»: Кудрин оценил проект федерального бюджета на ближайшие три года. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,

Новости партнеров