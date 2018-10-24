На Урале должна появиться третья по величине агломерация России – об этом заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о достижениях Челябинской области в промышленности и планах по инфраструктурному развитию региона губернатор Борис Дубровский рассказал в выпуске телепередачи «Деловое утро» на НТВ. В частности, губернатор отметил, что одним из эффектов строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Челябинск – Екатеринбург» должно стать появление третьей по величине территориальной агломерации.

На днях стало известно, что проект ВСМ, инициатором которого выступил Борис Дубровский, получил положительное заключение по итогам проведения технологического и ценового аудита. Это послужит позитивным сигналом и для федеральных органов власти, и для инвесторов, уверен глава региона.

«С предложением построить ВСМ мы вышли к государству в конце прошлого года. Это совместный проект со Свердловской областью и нашими промышленниками, и мы все верим в него. Строительство магистрали даст серьезный импульс развития нашим регионам. Такое усиление дорожного сообщения позволит создать третью по величине агломерацию в России после Московской и Санкт-Петербургской, которая определит новый вектор развития территорий», – сказал Борис Дубровский в эфире телепередачи. Губернатор отметил, что проект ВСМ отличается тем, что положительные эффекты от него появляются еще на этапе строительства.

Также губернатор рассказал о предстоящем запуске завода «Русские электрические двигатели» группы компаний «Конар», успехах Челябинской области в промышленности и сельском хозяйстве и прокомментировал экологические вопросы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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