Кудрин рассказал, как Екатеринбург и Челябинск могут составить конкуренцию Москве

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на главном пленарном заседании Московского финансового форума рассказал, что уральские города – Екатеринбург и Челябинск – могут составить конкуренцию Москве, но только объединившись. Об этом он заговорил в ходе темы создания агломераций, которую поднял мэр Москвы Сергей Собянин. «Восточные страны концентрируют в агломерации, понимая, что там гигантский потенциал роста производительности труда. И в Москве в три раза производительность труда выше, чем в среднем по стране. Что это значит – что москвичи в три раза больше работают что ли? Ну, нет же, конечно, нет. Так экономика устроена», – сказал мэр столицы.

В свою очередь, глава СП Алексей Кудрин подтвердил, что «концентрация ресурсов, науки, современного производства, коммуникации и логистики действительно повышает производительность труда». «Плюс компетенции требуются более высокие, а образование, университеты это дают. Таким образом действительно концентрация дает производительность. Мы когда рассчитывали новые факторы роста производительности труда в России говорили, агломерации вокруг крупных областных городов, миллионников, и их соединения… например, скоростная дорога Челябинск-Екатеринбург – увеличивает возможность агломерации и производительности, [дает] динамику всех факторов. И в этом смысле точечное, целевое вложение ресурсов в инфраструктуру, в создание агломераций, в соединение наших крупных регионов близлежащих дает новый приток производительности. Это входит в пятерку факторов роста производительности в России», – подчеркнул он.

Кудрин также уточнил, что сегодня необходимо распределять инвестиции таким образом, чтобы «создать противовес Москве». «У нас Поволжье имеет очень хорошую концентрацию, ряд крупных городов, который может стать мощнейшим мировым кластером. Урал. К сожалению, таких центров, где было бы такое притяжение, – Томск, Новосибирск близок, но им еще далеко до этого тянуться, но мы должны это подтянуть существенно», – сказал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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