Необходимость или дань моде? Эксперты в Екатеринбурге поспорили о том, нужны ли агломерации (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня проходит форум «Города России 2030». На панельном заседании «Стратегии городов и регионов: конструирование цифрового будущего» эксперты обсудили, по какому пути будут развиваться муниципалитеты в России. Практически все спикеры рассказывали о том, что российские города должны пойти по пути объединения в агломерации.

Как сообщил врио главы департамента планирования территориального развития Минэкономики России Алексей Елин, в этом году был создан документ, который позволяет системно подойти к вопросу планирования развития городов. По его словам, подобных попыток не было с советского периода, а многие называют документ «Госпланом 2.0». «Надо понимать, что агломерация ‒ это не противовес для другого типа территорий, а решение проблем, в том числе для окружающих территорий. Важно увязать совместный план их развития. И такой сложный и важный документ мы выпускаем», ‒ Елин.

Гендиректор института градостроительства «Гипрогор» Михаил Грудинин сказал, что создание агломераций ‒ это необходимость. По его словам, объединение городов Большого Урала ‒ в частности, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Тюмени и Челябинска ‒ в «уральскую конурбацию» даст явно выраженный экономический эффект ‒ создаст дополнительные 150 тысяч рабочих мест и принесет экономике больше 500 млрд рублей.

Директор Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ Дмитрий Толмачев, говоря об агломерациях, указал на проблему неравенства подушевого потребления в регионах. «С Екатеринбургом все ясно, а что делать с остальной территорией? Очевидно, что с таким числом объектов управления ‒ муниципальных образований и городских округов ‒ эффективно работать невозможно. Огромное число проблем есть даже в городах, где есть деньги и промышленность, потому что нет формата коллективных действий с соседями. Все прогнозы говорят о том, что у нас в регионе только одна территория будет прирастать – Екатеринбург, а все остальные будут терять население, даже относительно благополучный Нижний Тагил, а, например, Верхняя Салда потеряет к 2035 году 45 тысяч человек», ‒ сообщил он.

Однако последний спикер заседания ‒ директор фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди ‒ в пух и прах разнесла все доводы предыдущих экспертов о создании агломераций на простых примерах. «Разработка очередного документа, стратегии, схемы территориального планирования агломерации никак не решит проблем управления и не учтет интересов всех муниципалитетов. Проблема в том, что у нас мало цифр. Мы обсуждаем предмет, не понимая, о чем говорим. И я сейчас некоторые цифры приведу, ‒ сказала она. ‒ Например, существует устойчивый миф о том, что агломерации играют важную роль в экономике РФ. Но если бы это было так, мы бы уже давно перешли от макроэкономической к инновационной модели развития и не зависели бы от ресурсных рынков. Мы изучили 45 агломераций с численностью населения больше 300 тысяч человек. Суммарный их вклад в ВВП страны составил 44%, тогда как доля населения в них достигла 46%. Так что никакой опережающей роли агломераций мы не видим. Там, может быть, просто ресурсы равномернее распределяются».

По ее словам, после начала рецессии российской экономики в 2014 году из-за снижения цен на нефть и введения санкций экономика агломераций стала снижаться тоже ‒ причем часто в два раза быстрее, чем в целом по стране. «Мы оценили также структуру экономики агломераций и получили три группы. В первую ‒ с развитой городской экономикой и высоким потенциалом структурных сдвигов ‒ попали только 11 из них. Им нужно просто не мешать. А вот что делать с группой отстающих, где 30% выпуска старой и неконкурентоспособной промышленности, как там создать стимулы к инновациям? Пока неясно. У нас национальная политика направлена на повышение госсектора в экономике, что препятствует реструктуризации на локальном уровне», ‒ заключила она.

Глава свердловского минэкономики и территориального развития Александр Ковальчик, в свою очередь, напомнил, что все муниципалитеты должны предоставить стратегии развития до 1 января 2019 года.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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