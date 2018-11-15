Профессор МГУ о будущем регионов РФ: «У дотационных субъектов нет стимула к развитию экономики ‒ мы сами так устроили»

Сегодня в Екатеринбурге началась XIII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен». Во время главной пленарки, посвященной т.н. новой экономической реальности член «Открытого правительства», профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич выступила с докладом, в котором описала будущее российских регионов и указала на противоречия между планами развития и реальными трендами.

Инвестиции

«Почти 15 % всех инвестиций забирает Тюмень с округами, еще 12,4 % ‒ Москва и Подмосковье. И мало что меняется год от года. Бизнес голосует рублем за территории с максимальными конкурентными преимуществами. Посмотрим на Дальний Восток. Я, кстати, на последний Дальневосточный экономический форум не ездила, потому что в прошлый раз хватило ‒ такого количества пиара, как там, я не слышала. Но что мы видим? Доля инвестиций из бюджета после саммита АТЭС сокращается, потому что федеральный бюджет выбирает инвестиции в Крым».

Инфраструктурные проекты

«Мы не знаем всего списка инфраструктурных проектов, но сейчас идет большая драка за ресурсы. Потому что они все очень дорогостоящие. Я предлагаю простой измеритель ‒ выгода для бизнеса. Например, Северный широтный ход ‒ да, там есть что возить, есть инвестиции «Газпрома» и РЖД. Но если в конечном списке будет мост на Сахалин, по которому реально нечего возить, и супердорога от моста в Крым через Джубгу до Сочи за 1,2 трлн рублей, то деньги потратят напрасно, потому что они не дадут никакого роста экономики».

Агломерации

«Этот процесс будет идти. Причем без правящих партий и правительства. Потому что сейчас идет вторая стадия урбанизации, когда население едет из малых городов в крупные и крупнейшие. Нужно лишь инфраструктурно и институционально поддерживать процесс.

Интересно, что лидеры по росту и динамике ‒ это Тюмень и Краснодар. Екатеринбург, кстати, тоже в лидерской группе. Процесс будет идти там, где еще есть ресурсы для роста, где центр региона не стянул все на себя. Только Москва и Питер «пылесосят» всю страну, а, например, Тюмень ‒ еще и свои округа, ХМАО и ЯНАО. Быстрее всего же будут расти агломерации юга и сильных республик, то есть Казань и Уфа. У Екатеринбурга тоже есть агломерационный ресурс, но это пока».

Сокращение уровня бедности

«Все знают, что происходит с зарплатными указами, ‒ денег больше не становится. С 2014 по 2016 год регионам трансфертов не добавляли в рублях, без учета инфляции. При этом зависимость от трансфертов у субъектов РФ не меняется ‒ в результате у дотационных регионов нет никакой мотивации к развитию, мы сами так устроили. Вообще денег на развитие экономики нет, все уходит на социальные проекты. В бюджетах субъектов тоже в приоритете социальные расходы. Это вынужденно. Динамика идет только по культуре и здравоохранению. При этом у регионов нет собственной социальной политики, они действую только по федеральным лекалам, тупо следуя выполнению указов сверху. Это не очень-то и социальная политика. Задача сокращения бедности нерешаема».

Демография

«Ничего исправить у нас не получится, потому что ничего с демографической пирамидой поделать нельзя. Будет сильное сокращение населения в трудоспособном возрасте. Уже к началу 2020-х мы вернемся в ситуацию 2007 года. С ней придется жить и адаптироваться.

Миграционные тренды тоже уже сложились ‒ еще в начале нулевых, и они весьма устойчивые. Московская и Питерская агломерации будут, как пылесосы, собирать людей со всей России ‒ тут точно ничего не поменяется. На юг страны будет приток пенсионеров. Ну и, пожалуй, Калининград ‒ вне зависимости от геополитических процессов люди будут стабильно сюда ехать, чтобы жить поближе к границе. Что касается Дальнего Востока, то, несмотря на все попытки государства развернуть в ту сторону (речь о дальневосточном гектаре, – прим. ред.), население голосует ногами ‒ в противоположную. Если говорить о Свердловской области, то для вас было бы здорово, если бы следом за Новосибирском вы тянули миграцию за образованием, но пока у Новосибирска получается лучше».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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