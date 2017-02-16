«Возьму на шару», «на продажу» и «там посмотрим» / Зачем уральцам гектары на Дальнем Востоке и кто рискует получить землю-отраву или словить пулю (ФОТО)

Публикации за 16.02.17

За две недели действия программы по раздаче дальневосточного гектара всем желающим екатеринбуржцы выбились в лидеры по количеству поданных заявок «с большой земли». Притом что перелет из столицы Среднего Урала в столицу Приморского края и обратно обойдется как минимум в 40 тысяч рублей на человека. Цели разные – есть те, кто уже составил бизнес-план по освоению участка, но многие действуют по схеме «бери, пока дают, а там посмотрим». Жители Дальнего Востока ко всей затее относятся со скепсисом, велика вероятность, что через пять лет россияне просто вернут эти наделы. Что привлекает уральцев в дальневосточной земле, и какую выгоду углядели в этом местные – в материале NDNews.ru.

Каждый гражданин России может бесплатно получить 1 гектар земли на Дальнем Востоке. Напомним кратко суть программы. Закон действует с 1 июня 2016 года, первые полтора года он распространялся только на жителей Дальнего Востока, с 1 февраля 2017 года – на всех без исключения россиян, вне зависимости от возраста. Его цель – привлечь ресурсы для развития этой территории (и заодно – отвадить иностранцев, по закону им эти участки нельзя будет даже сдавать в аренду, не говоря уже о перепродаже). На полученном гектаре можно заниматься фермерским хозяйством, строить дома или дачи, развивать любой законный бизнес. По истечении пяти лет участок можно оформить в аренду или собственность, если за это время он использовался, при этом после трех лет с момента получения участка необходимо предоставить декларацию об использовании – до этого срока никто не спросит, что же там на самом деле делается.

По данным на 10 февраля, Минвостокразвития России насчитало более 21,6 тысяч заявок со всех регионов страны. В основном интересуются Приморьем, Хабаровским краем, Якутией и Сахалинской областью. В том числе и сами жители Дальнего Востока. Среди лидеров по количеству заявок от «большой земли» ведомство отметило Москву и Московскую область (более тысячи заявлений), петербуржцев (около 320 заявок) и Свердловскую область, наряду с кубанцами уральцы подали более 200 заявок.

На Урале уже собирают коллективные заявки – согласно нормативным актам, если свои гектары по соседству получат более 20 человек и эти участки не отдалены от населенных пунктов, то местные власти помогут со строительством объектов коммуникаций и транспортной инфраструктуры. Коллективную заявку будет подавать СРОО «Многодетные семьи Урала» на участки в Приморском крае. «Чем большая группа заявится, тем больше шансов получить помощь в инфраструктуре, и тем больше вырастет стоимость участков. Мы считаем – если землю дают, и дают бесплатно, ее надо брать. Сейчас мы участки оформим, а там – поживем-увидим, под какую цель. Заниматься же можно вообще чем угодно. Кто-то займется производством в какой-либо сфере, сельское хозяйство вряд ли, все-таки площади небольшие, может, это будет развитие туризма или просто свой дом на будущее», – прокомментировал координатор группы Евгений Белоносов. По его словам, участки будут выбирать так, чтобы земля была относительно близко к аэропорту и морю, но на максимальную близость к морю не рассчитывают: «Участки около моря уже, скорее всего, разобрали местные, если это не Магадан». Белоносов подчеркнул, что пока определенной цели нет, но за три года что-нибудь появится.

Он, конечно, не единственный, кто хочет взять участок пока дают, не имея четких планов на дальнейшее.

«У меня есть друг, он строитель, хочет там себе дом построить. Уже подал заявку. И мы вместе с ним все досконально изучали, я тоже думаю подать заявку – но мне лично незачем, я думал по фану взять. Но я пока думаю, надо ли мне это, сделаю ли я что-то за пять лет. Кстати, другу одобрили участок, дальше договор пришлют и там еще куча волокиты. Выбирать участок на самом деле очень трудно. Можно рандомно тыкнуть на координаты, но его могут не одобрить, если попадешь на заповедник, какое-то хозяйство или еще что. Но на сайте вроде есть услуга бесплатная, люди ездят по твоим координатам и проверяют, что на участке находится, снимают видео и отправляют», – рассказал корреспонденту NDNews.ru Артем, 23-летний программист из Екатеринбурга.

Отметим, заявку на самом деле можно подать самостоятельно, на сайте надальнийвосток.рф. Или попросить помощи в МФЦ. Как ранее рассказывали в пресс-службе МФЦ Свердловской области, за первые дни февраля за консультацией обратились 10 человек, шесть из них в итоге оставили заявки. Среди них – жительница Североуральска Руслана Ковалева. «Я беру участок не одна, мы объединяемся, в том числе с теми, кто живет на Дальнем Востоке. Берем участки недалеко от моря под развитие туризма. Вы были в Японии? Там даже пыли на улицах нет, все настолько чисто, и иногда у японцев появляется желание просто уехать в лес. К тому же, для них упрощенный режим въезда. Это будет мини-туризм, никаких мировых масштабов, просто малый бизнес. Переезжать я не планирую, буду работать по удаленному управлению, к тому же партнеры по бизнесу есть там. До 18 числа мне должно прийти подтверждение, если эти участки не одобрят, будем брать другие», – рассказала Ковалева. Участок, который выбрала она и ее партнеры, представляет собой землю без коммуникаций, без дорог, то есть все это необходимо будет делать самостоятельно. Но будущая владелица земли считает, что все равно это выгодно.

Фото Павла Зубкова

NDNews.ru побеседовал с жителем Владивостока Павлом Зубковым, который намерен развивать бизнес на участке, который ему удалось получить неподалеку от моря. У него, правда, не такой оптимистичный прогноз. «Было бы неплохо, если бы правительство выделяло гранты на развитие участков. Бесплатная земля не гарантирует, что получится здесь успешно что-то сделать. Вот если бы можно было получить по целевой программе средства на освоение труднодоступных мест… Дороги нет, железной дороги нет, стройматериалы завозить только морем, но там и причала нет. Я поеду в тайгу буквально голыми руками все там делать. Надеюсь, получится. К тому же, после того, как в 2008 году нам зарубили автобизнес, население потеряло работу, деньги, многие стараются уехать», – посетовал житель Приморья. Впрочем, по его словам, участки выделяются разные: далеко не все находятся в непроходимых местах, вдалеке от дорог: «Есть участки, куда можно проехать, где неподалеку железная дорога, общественный транспорт есть. И заниматься у нас много чем можно, охота, рыболовство. Но брать участок, только глядя на кадастровую карту нельзя, на карте местность не рассмотришь. Например, смотришь на карту – хорошая земля, ручеек какой-то есть. А на деле там болото, камыш, его даже звери стороной обходят, местные такие земли называют «отрава». И я, к примеру, не знаю, кто и зачем может взять землю в Анадыре. Уж насколько я привык к нашему климату, но туда бы не поехал, места суровые, у нас не сахар, а туда бы не отважился. Хотя там рекреационные зоны есть, добыча рыбы, пушнины».

Есть и еще один немаловажный момент. По закону наделы запрещено продавать и даже сдавать в аренду иностранцам – не секрет, что китайцы буквально оккупируют эту территорию, план правительства по раздаче земли нацелен в том числе на то, чтобы остановить это. «Будут сдавать землю в аренду китайцам – да запросто. Мне кажется, над такими схемами уже работа идет. Закон запрещает, но вопрос в том, как это будет контролироваться, раз, и как решится проблема с коррупционной составляющей, два», – считает житель Приморья.

Фото с сайта надальнийвосток.рф

Еще более скептично к освоению Дальнего Востока относится Платон Маматов, около 25 лет проживший на дальнем Востоке и живущий сейчас в Екатеринбурге. Во-первых, он заявил, что строить бизнес там, находясь здесь, – это утопия. Во-вторых, в теории, на ДВ действительно можно заниматься чем угодно, от туризма до рыбной ловли и сельского хозяйства. Но это будет тяжелая работа.

И через пять лет у хозяев этих участков будет два варианта: либо наделы отзовут из-за неиспользования, либо особо хитрые продумают схему по перепродаже этих участков местным. «На халяву можно взять только гектар. Это одно. А купить у двадцати человек по гектару и иметь 20 гектаров, это уже совсем другая история. Это как комната в коммуналке – сама по себе стоит мало, но если купить все десять, то у тебя будет десятикомнатная квартира, а это уже интереснее», – прикинул Маматов. Сам он при этом пока в «очередь» за бесплатной землей вставать не собирается. Он же отметил еще одну немаловажную проблему: «Самое ценное на Дальнем Востоке – нефть и рыба. Но там давным-давно кормятся серьезные люди, туда так просто со своей баночкой не влезешь». Причем в плане рыболовства есть проблемы не только для организации крупных предприятий, но и для малого бизнеса: для ловли в море нужны суда, экипаж, разрешения и т.д., а нерестовые реки давно поделены между бандитами и нечистыми на руку представителями власти, «полезешь туда – в лучшем случае посадят, в худшем – просто застрелят».

Добавим, на сегодняшний день россияне подали 61 563 заявки, более пяти тысяч участков отдано в пользование. Пока их будущими владельцами стали в основном жители Дальнего Востока, все-таки для всех граждан программа стартовала недавно. На официальном сайте программы среди прочего есть примерные бизнес-планы по использованию земли. Так, проект создания охотхозяйства окупится через пять с половиной лет при первоначальном вложении от 15 млн рублей. В рыбхозяйство надо вложить минимум 8,6 млн рублей. Производство молочных продуктов в Хабаровском крае потребует более 16,6 млн рублей. Мини-гостиница потребует 8,7 млн рублей и окупится не ранее чем за 2 года.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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