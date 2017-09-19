У жительницы Хабаровского края отобрали дальневосточный гектар

Беспрецедентное решение принял суд райцентра Ванино в Хабаровском крае, он ликвидировал право местной жительницы на «дальневосточный гектар».

В суд о лишении женщины прав на землю обратилось региональное отделение Общероссийского народного фронта. Странным образом заявительнице достался гектар в центре поселка Ванино, где сейчас располагается сквер. Женщина собиралась построить вместо парка цветочный магазин.

«Спорная территория общей площадью 419 квадратных метров – одно из самых проходных мест в Ванино, здесь находятся местное отделение Сбербанка, Дом книги, детский магазин, социально значимые объекты. Нам удалось добиться того, что сквер остается в своих границах», – приводит РИА «Новости» слова активиста ОНФ Юрия Светличного.

Женщина, может оспорить решение суда, либо получить право на участок в другом месте.

Напомним, 1 июня 2016 года в России вступил в силу закон о распределении земельных участков в Дальневосточном федеральном округе. Закон позволяет гражданину РФ однократно получить в пользование земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности. Участок выделяется в рамках договора безвозмездного пользования, после пяти лет гражданин сможет оформить права аренды или собственности. Купля-продажа полученной земли запрещена.

Хабаровск, Служба информации РИА «Новый День»

Хабаровск. Другие новости 19.09.17

Убийца пауэрлифтера Драчева сдался правоохранителям. / Ремонтники вернули энергоснабжение на Сахалине. / На Камчатке годовалый малыш скончался после лечения от ОРВИ. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»