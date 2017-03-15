Свердловская область обосновалась в лидерах по числу заявок на дальневосточный гектар

Публикации за 15.03.17

Свердловская область попала в число регионов, жители которых подали максимальное количество заявок на получение дальневосточного гектара. Заодно бесплатными землями интересуются за рубежом – причем не только в бывших союзных республиках, но и на обоих американских материках.

С начала реализации первого этапа по раздаче бесплатного гектара было направлено около 73 тысяч заявок, из них около 30 тысяч – за последние полтора месяца, когда право на землю получили все россияне, а не только жители Дальнего Востока. Об этом в интервью РИК «Россия-24» рассказал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. По словам чиновника, самые активные регионы (помимо местного населения) – Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край и Свердловская область. «Интерес есть среди жителей США, стран Европы, Латинской Америки и Украины. Но для того чтобы получить гектар, вначале нужно стать гражданином нашей страны. Мы будем приветствовать интерес наших соотечественников, которые захотят вернуться в Россию», – цитируется ответ Галушки на сайте Минвостокразвития.

Самые востребованные участки – в Приморье, на втором месте – Республика Саха (Якутия), третье место занимают Сахалинская область и Хабаровский край. И, как заметил министр, растет число коллективных заявок. «С начала февраля объем коллективных заявок вырос на 30%. Когда несколько человек объединяются, подают заявку, чтобы вместе осваивать определенный массив земли, это разумно и рационально. В соответствии с законом, если подано более 20 заявок для компактного получения земли, то возникает обязательство региона подводить инфраструктуру к таким земельным участкам», – подчеркнул Александр Галушка.

На Среднем Урале практически со стартом программы местные жители начали кооперироваться и подавать коллективные заявки, ради удобства даже объединяясь с теми, кто живет на Дальнем Востоке. «Я беру участок не одна, мы объединяемся, в том числе с теми, кто живет на Дальнем Востоке. Берем участки недалеко от моря под развитие туризма. Переезжать я не планирую, буду работать по удаленному управлению, к тому же партнеры по бизнесу есть там. До 18 числа мне должно прийти подтверждение, если эти участки не одобрят, будем брать другие», – рассказывала корреспонденту NDNews.ru ранее жительница Североуральска Руслана Ковалева. Участок, который выбрали она и ее партнеры, представляет собой землю без коммуникаций, без дорог, то есть все это необходимо будет делать самостоятельно. Но будущая владелица земли считает, что все равно это выгодно. Впрочем, такой оптимизм разделяют далеко не все. О перспективах освоения Дальнего Востока уральцами можно почитать здесь.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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