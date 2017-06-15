Путин допустил расширение «дальневосточного гектара» на всю Россию

Президент России Владимир Путин в ходе общения с россиянами допустил распространение программы «дальневосточного гектара» на всю страну. Он отметил, что в России насчитывается более 43 млн гектаров неиспользованных сельхозземель.

Однако прежде, отметил Путин, нужно «полноценно» реализовать эту программу на Дальнем Востоке, отработать систему, разобраться с кадастром. «Необходимо вводить в оборот эти неиспользованные угодья», – полагает президент.

Путин также сообщил, что в целом программа идет неплохо, хотя есть проблемы в Приморье. По его словам, основная проблема состоят в путанице в кадастровых номерах. «Нужно разобраться с кадастром», – заключил президент. Кроме того, добавил он, еще одна проблема состоит в том, что в регионе много ведомственных земель.

Путин добавил, что из 90 тыс. заявок на «дальневосточный гектар» одобрена треть, а срок оформления участка составляет всего 2,5 месяца.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 15.06.17

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