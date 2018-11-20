Мэр Екатеринбурга отказал Челябинску в постройке аэропорта мирового класса

Екатеринбургский мэр Александр Высокинский дал большое интервью официальному порталу администрации города, в котором, в том числе, оценил планы по созданию большой агломерации между Екатеринбургом и Челябинском. «Связи между Екатеринбургом, Челябинском и другими мегаполисами Урала развиваются естественным образом. Экономически выгодно – значит, эти связи будут углубляться. Поэтому идея полицентричной агломерации Екатеринбурга и Челябинска, строительства между ними высокоскоростной магистрали так популярна, и в последнее время она все ближе к реализации», ‒ сказал он.

Говоря об агломерации, Высокинский подчеркнул, что городам надо «равномерно распределять нагрузку» на транспортную инфраструктуру. «Дорожная сеть Екатеринбурга уже сегодня не справляется с избытком автомобилей. Наш город проектировали на миллион жителей, а по факту (с учетом пригородов) в нем уже живет вдвое больше. Тот же Челябинск проектировали иначе, дорожные магистрали в нем удобнее и шире, пробок меньше. Но проблемы растут и у Челябинска. Зачем, например, строить еще один аэропорт мирового класса в Челябинске? Возможностей порта Кольцово уже достаточно для обслуживания пассажиров и Екатеринбурга, и Челябинска ‒ при условии запуска ВСМ», ‒ заявил Высокинский.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.11.18

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