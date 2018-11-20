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Вторник, 20 ноября 2018, 16:24 мск

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Высокинский прав как экономист, но не прав как политик. Почему заявление екатеринбургского мэра об аэропорте Челябинска наделало шума

Заявление екатеринбургского мэра Александра Высокинского о том, что в Челябинске не нужно строить новый аэропорт «мирового класса», вызвало ответную реакцию ‒ в основном, в негативном ключе. Впрочем, эксперты указывают, что как экономист ‒ Высокинский прав.

«Если посмотреть на его высказывание с точки зрения рационального и здравого мышления, то он прав даже не на 100, а на 500%. Это позиция понимающего экономиста. Но он должен понимать, делая такие заявления ‒ пусть даже экономического и рационального толка, ‒ на фоне общей нервозности в политической жизни обоих регионов, что все его слова будут интерпретированы соответствующим образом. Столь логичным и рациональным быть, как он любит и как он привык, уже нельзя, потому что сейчас каждая его фраза будет разбираться на части из-за особого внимания к нему как к новой фигуре», ‒ сказал «Новому Дню» политолог Алексей Швайгерт.

В соседнем регионе, в свою очередь, считают, что развивать аэропорт в Челябинске все-таки нужно, и это не противоречит созданию мегаагломерации, о которой говорил Высокинский. «Ключевая основа полицентрической агломерации в том, что регионы не перебегают друг другу дорожку в тех компетенциях, которые они нарастили, а гармонично дополняют друг друга. Но это не распространяется на транспортно-логистическую составляющую. У Екатеринбурга есть прекрасный аэропорт, и город ориентируется в своем развитии на столицу УрФО, это очевидно. То, что Челябинску тоже нужен современный аэропорт, и мы развиваем себя с точки зрения российских ворот в Китай и на Ближний Восток, тоже очевидно. И на текущий момент конфликта с точки зрения двух аэропортов мы не видим. Огромное количество примеров в других странах это показывают. Самый простой ‒ два итальянских города, Рим и Неаполь, между ними расстояние 220 километров, что сопоставимо с расстоянием между Челябинском и Екатеринбургом, оба города имеют аэропорты и связаны друг с другом железнодорожной магистралью, и это никак не препятствует гармоничному развитию обеих территорий», ‒ пояснил «Новому Дню» начальник управления пресс-службы челябинского губернатора Дмитрий Федечкин.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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