Челябинск против Москвы: в России решили снизить зависимость страны от двух столиц

В России решили снизить зависимость страны от столиц: Москве и Санкт-Петербургу хотят противопоставить крупные промышленные центры Урала и Сибири.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас на обе столицы приходится 32% российского ВВП, а через 15-20 лет эта цифра может увеличится до 50%. Об этом заявил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин. По его словам экономика Москвы и Санкт-Петербурга будет расти по 5% – 7% в год, даже если государство не будет выделять им субсидии на развитие.

Валовый региональный продукт (ВРП) регионов, располагающих центрами экономического роста, согласно Стратегии пространственного развития до 2030 года, разрабатываемой по поручению президента Минэкономразвития, после 2025 года может расти на 3,7% в год. Сегодня этот показатель равен 1%.

Отличие в перспективах роста Кудрин объяснил накопленным в столицах инвестиционным, технологическим и инфраструктурным потенциалом. И заявил, что необходимо создать городские агломерации, которые могли бы конкурировать с Москвой и Санкт-Петербургом. Подобные центры он предложил создать на базе Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Иркутска и Новосибирска. Для создания новых агломераций города не придется объединять в один субъект: достаточно организовать скоростное железнодорожное сообщение с возможностью добираться из одного пункта в другой в пределах двух часов.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко идею Кудрина раскритиковала, заявив, что вне агломераций в России проживает не менее 60 млн человек, а форсировать рост числа и укрупнение городов – значит объективно вынуждать российских граждан к переселению в них. «Обречь так называемые неперспективные поселения на медленное умирание – значит лишить себя исторических корней, исторической памяти, традиций, духовно-нравственных устоев», – цитируют председателя верхней палаты парламента «Известия».

Однако специалисты заявляют: укрупнение промышленных центров – это объективная реальность: переезжать людей в крупные города вынуждает рыночная экономика. По словам профессора Московского гуманитарного университета Алексея Скопина, необходимо законодательное ограничение развития крупнейших мегаполисов – Москвы и Санкт-Петербурга, но это должно происходить с параллельным развитием пригородов. Такую систему в свое время создали в Париже и Лондоне, напомнил эксперт. Развитие городов может быть остановлено путем ввода дискомфортных для жителей норм в виде платных парковок и запрета на строительство нового жилья.

При этом эксперт уверен, что города Дальнего Востока должны развиваться так же быстро, как и агломерации европейской части России. По мнению Алексея Скопина, у таких городов, как Владивосток и Хабаровск, большой потенциал в связи с близостью к Южной Корее и Китаю. Дальневосточные регионы могут стать центрами притяжении корейских и китайских инвесторов и туристов, полагает он.

Завкафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов считает, что стимулировать экономический рост других городов России можно с помощью переноса в них штаб-квартир российских госкомпаний и ведомств, а также вернув систему распределения выпускников вузов.

Напомним, в 2014 году премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о переносе штаб-квартиры крупнейших компаний и ведомств на Дальний Восток. Однако до сих пор это поручение не выполнено.

Челябинск, Игорь Юров

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