Межрегиональная интеграция ускорит экономическое развитие регионов Урала

Межрегиональная интеграция в транспортной сфере ускорит экономическое развитие всех регионов Урала. Об этом заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Кургане проходит окружное совещание при полномочном представителе президента в УрФО Николае Цуканове по вопросу реализации проектов строительства высокоскоростных магистралей и кластерной политики, направленной на усиление кооперационных связей и локализации научно-производственного потенциала регионов.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в своем выступлении отметил, что объективно процесс создания крупного макроэкономического региона уже начался: «Мы это видим по вопросу строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Челябинск – Екатеринбург, в интеграции ряда предприятий Курганской и Свердловской областей в наши региональные производственные кластеры, а также развитие межрегиональной кооперации».

Сегодня Челябинская область имеет 58 долгосрочных межрегиональных соглашений, максимально эффективными, по словам губернатора, являются соглашения с соседними регионами Большого Урала, а также экономические связи с республикой Казахстан.

Дубровский подчеркнул, что ВСМ между Челябинском и Екатеринбургом является актуальным проектом для всех регионов УрФО: «Она имеет хорошие перспективы, поскольку увеличивает протяженность ВСМ «Евразия» и включает Курган в процесс конурбации уральских городов. Вместе с проектом линии ВСМ Екатеринбург – Тюмень, мы получаем сеть транспортных коммуникаций нового уровня».

Реализация проекта позволит создать третью по численности населения агломерацию в стране после Москвы и Санкт-Петербурга.

В Челябинской области сформирован и собственный магистральный план развития транспортной инфраструктуры: «Практически все проекты подкреплены ресурсами, для них определены сроки и операторы реализации». Область принимает активное участие в формирование транспортного перехода «север – юг», который позволит регионам Урала ускорить темпы развития перспективных экономических специализаций и увеличить конкурентоспособность компаний за счет более короткого доступа к мировому рынку: сокращение издержек, к примеру, для металлургических предприятий составит, по оценке специалистов, миллиарды рублей в год.

Курган – Челябинск, Светлана Намская

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